Şişli Belediyesi patates ve soğan dağıttı

Koronavirüs salgını ve manipülatif döviz dalgalanmaları nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen üretici ve vatandaşa destek amaçlı yeni adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlanmıştı.

Bu durum başta ana muhalefet partisi CHP ve bazı kesimler tarafından eleştirilirken, üreticiye destek ve vatandaşa yardım için yapılan çalışma çok olumlu karşılanmıştı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ DE DAĞITMAYA BAŞLADI

Bu tartışmalar devam ederken dün CHP'li Şişli Belediyesi tarafından vatandaşlara patates dağıtıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Belediyeye ait araçtan patates ve soğan almak isteyen vatandaşların sıraya girerek kuyruk oluşturduğu ve dağıtım yapıldığı kameralara yansıdı.