Şişli Belediye Başkanı Keskin'in sosyal medya hesaplarını kim ele geçirdi?

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in Instagram hesabının kötü niyetli kişiler tarafından hacklendiği duyuruldu.

Muammer Keskin, "Hesabımdan yapılan paylaşımlara ve gönderilen mesajlara biz yeni bir açıklama yapana kadar lütfen itibar etmeyiniz" uyarısı yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in Instagram hesabı bu sabah saatlerinde hacklendi. Başkan Keskin, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Sevgili Komşularım, Instagram hesabım sabah saatlerinde hacklenmiştir. Hesabımı geri almak için gerekli mercilerle iletişim halindeyiz. Sizlerden ricam Instagram hesabımdan yapılan paylaşımlara ve gönderilen mesajlara biz yeni bir açıklama yapana kadar lütfen itibar etmeyiniz