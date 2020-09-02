Sinoz 24K Altın Göz Maskesi ile zaman tersine dönüyor

Kadınların en önemli cilt problemi arasında kaz ayakları, nem kaybına veya mimik kullanımına bağlı göz çevresi kırışıklığı ve gözaltı morlukları geliyor. Erken dönemde alınmayan önlemler ve kalıtımsal faktörler yaş almayla da beraber gözaltı ve göz çevresinde görünüm sorunlarına yol açabiliyor. Sinoz,göz çevresinde profesyonel ve etkili bakımı gerçekleştirecek saf altın maskesi sunuyor. İnce formda emilebilen altından oluşan maske göz çevresi kremi ile uygulanarak birkaç dakika içerisinde gözaltına işliyor ve ışıltılı bakışları beraberinde getiriyor.

Sinoz 24K Gold Göz Maskesi ile hızlı bakım ve etkileyici bakışlar

Sinoz’dan profesyonel göz bakımını eve taşıyan Sinoz 24K Gold Göz Maskesi ile sadece birkaç dakikada yıllara meydan okuyan canlı bakışlar gerçek oluyor. İçeriğinde bulunan ve cilt tarafından emilen altın sayesinde gözaltları solgun bakışlardan arınıyor ve canlı bakışlara kavuşuyor. Altının anti-aging, aydınlatıcı ve nemlendirici etkisi Sinoz 24K Gold Göz Maskesi ile her ay evlerde uygulanacak profesyonel yoğun bakım sayesinde göz çevresine etki ediyor. Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi ile kolayca uygulanan ve sadece birkaç dakikada cilt tarafından emilen mucizevi yoğun Sinoz 24K Gold Göz Maskesi ile solgun bakışlar son buluyor.

Nasıl Kullanılır?

Yüzünüzü temizledikten ve kuruladıktan sonra, Sinoz Göz Çevresi Bakım Kremi’nden bir miktar göz çevrenize uygulayınız. Hafif nemli kalacak şekilde uygulamayı gerçekleştirdikten sonra, Sinoz 24K Gold Göz Maskesi’ni paketinden dikkatlice çıkarınız. Nemli gözaltlarınıza maskeyi dikkatlice yerleştiriniz. 5 dakika gözaltlarınızda bekleyen altın maskenin üzerine Sinoz Göz Çevresi Kreminden tekrar uygulayarak, dairesel hareketlerle masaj yapınız ve tüm altın maskenin gözaltlarınızda emilmesini sağlayınız. Maske uygulamasının ardından yüzünüzü yıkamayınız. Ayda 1-2 kez uygulanması tavsiye edilir. İlaç değil, kozmetik üründür. Gözle temasından kaçınınız.Sinoz 24K Gold Göz Maskesi tek kullanımlıktır.