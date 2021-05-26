Sinovac aşısı olup, hacca gitmek hayali kuranlara kötü haber

Korona virüs salgını hac ziyaretlerine de engel oldu. Geçtiğimiz yıl hacı adayları ibadetlerini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'a gidememişti. Bu yıl ise, Türkiye'de yapılan Sinovac aşısının Suudi Arabistan tarafından açıklanan “geçerli aşılar” listesinde yer almadığı ortaya çıktı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuya ilişkin "Sinovac olanlar hacca gidemeyecek" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı'nın yazısından satır başları şu şekilde:

Geçen yıl corona salgını nedeniyle Suudi Arabistan hac ziyaretlerine izin vermemişti.

O dönem kendi vatandaşlarına bile toplu ibadeti yasaklayan bu şeriat ülkesinin dünyanın dört bir yanından gelip, dip dibe günler geçirecek hacılara izin vermemesi son derece doğaldı.

Ancak bu yıl Suudi Arabistan hac için kapıları açma kararı almış.

Gerekli dozlarda aşı olanlara, Hac için vize verecek Suudiler.

Ama şartlı.

Sadece belirli aşıları olanlar hac görevlerini yerine getirmek için ülkeye girebilecekler.

Ve sürpriz.

Türkiye’de yapılan Sinovac aşısı Suudi Arabistan tarafından açıklanan “geçerli aşılar” listesinde yer almıyor.

Yani bizde çoğunluğu 65 yaş üstü yurttaşlarımıza yapılan bu aşıdan olanlar Hacca gidemeyecekler.