Singer’den mini el dikiş makinası

Pratik ve teknolojik ürünleriyle herkesi kendi modasını yaratmaya davet eden Singer, taşınabilir mini el dikiş makinasıyla benzersiz bir kolaylık sunuyor. Singer mini el dikiş makinası hafif, kolay ve pratik kullanımıyla ihtiyaç duyulan her an, her yerde dikmeye yardımcı. Kot, deri ve keçe gibi kumaşda kolaylıkla dikiş yapan minik ve hünerli makine, öncelikle Singer web sitesinden satışa sunuldu, çok yakında ise tüm bayilerde satışa devam edecek. Tek iple düz dikiş yapan makine, 4 AA pil ile çalışıyor.