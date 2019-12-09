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Singer’den mini el dikiş makinası

Singer, yeni ürünü taşınabilir mini el dikiş makinası ile dikişi herkes için kolay hale getiriyor. Kolay ve pratik kullanımıyla ihtiyaç duyulan her an dikiş imkanı sunan el dikiş makinesi, hafifliği ile de dikkat çekiyor. Ürün ilk olarak sadece  Singer web sitesi ve aplikasyonunda satışa başladı.

Singer’den mini el dikiş makinası

Singer, yeni ürünü taşınabilir mini el dikiş makinası ile dikişi herkes için kolay hale getiriyor. Kolay ve pratik kullanımıyla ihtiyaç duyulan her an dikiş imkanı sunan el dikiş makinesi, hafifliği ile de dikkat çekiyor. Ürün ilk olarak sadece  Singer web sitesi ve aplikasyonunda satışa başladı.

09 Aralık 2019 Pazartesi 17:19
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Singer’den mini el dikiş makinası


 

Pratik ve teknolojik ürünleriyle herkesi kendi modasını yaratmaya davet eden Singer, taşınabilir mini el dikiş makinasıyla benzersiz bir kolaylık sunuyor. Singer mini el dikiş makinası hafif, kolay ve pratik kullanımıyla ihtiyaç duyulan her an, her yerde dikmeye yardımcı. Kot, deri ve keçe gibi kumaşda kolaylıkla dikiş yapan minik ve hünerli makine, öncelikle Singer web sitesinden satışa sunuldu, çok yakında ise tüm bayilerde satışa devam edecek. Tek iple düz dikiş yapan makine, 4 AA pil ile çalışıyor.

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