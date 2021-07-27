SİNEMA SANATÇISI NEŞE AKSOY “DAL FİLM PRODÜKSİYON” İLE SEKTÖRE İDDİALI GELİYOR

İlk dizi filmi fantastik komedi tarzındaki “Şaka Gibi”nin hazırlıklarına başlayan DAL Film Prodüksiyon’un kurucusu Neşe Aksoy, sinema ve dizi sektörüne farklı bir bakış açısı getirme amacında olduklarını belirterek ”Sinema benim vazgeçilmez tutkum ve dünyam. DAL Film ile yeni bir yola çıkıyoruz. Sinema ve dizi filmlerle seyircilerimizin gönlünde taht kuran çok sayıda değerli oyuncu arkadaşımla fantastik komedi ‘Şaka Gibi’ dizisinde buluşacağız.” dedi. TV ve dijital platformlarda artık çok daha fazla zamanın geçirildiği bir dönemin yaşandığını da sözlerine ekleyen Neşe Aksoy şunları söyledi:

“Prodüksiyon şirketimizden ilk çıkacak dizi olan Şaka Gibi, 7’den 70’e herkesin seveceği ve ilgiyle izleyeceği bir yapım olacak. İddialı olarak bu diziye hazırlanıyoruz. Çok yakında motor diyerek çekimlere başlayacağız. Herkesin sevdiği ve takdir ettiği sanatçı arkadaşlarımız da en az bizler kadar heyecanlı. DAL Film olarak bu dizinin ardından farklı projelerle de seyircimizle birlikte olmayı hedefliyoruz.”