Sinan Engin canlı yayında özür diledi

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda yorumcu Sinan Engin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan astsubayları alaya alan sözler sarf etmişti.

Engin'in sözlerinin Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu diğer yorumcular tarafından kahkahalarla karşılandığı görülmüştü.

CHP'den de tepkilerin gösterildiği sözlerle ilgili Sinan Engin dün akşam canlı yayında özür diledi.

Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan Engin, "Dil sürçmesi olmuştur. Çok özür dilerim" dedi.