Son Dakika
Sinan Engin canlı yayında özür diledi
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda TSK'da görev yapan astsubaylara ilişkin sözler tepki çekmişti. Programın yorumcusu Sinan Engin özür diledi.
Güncel 05.01.2021, 10:14 05.01.2021, 10:17
7
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda yorumcu Sinan Engin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan astsubayları alaya alan sözler sarf etmişti.
Engin'in sözlerinin Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu diğer yorumcular tarafından kahkahalarla karşılandığı görülmüştü.
CHP'den de tepkilerin gösterildiği sözlerle ilgili Sinan Engin dün akşam canlı yayında özür diledi.
Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan Engin, "Dil sürçmesi olmuştur. Çok özür dilerim" dedi.
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü