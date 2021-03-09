Simitçiler 6 aylık aradan sonra taksimde...

Taksim'in simgelerinden olan simitçi tezgahları, 6 ay önce Beyoğlu Belediyesi ile İBB arasında yaşanan işgaliye ücreti ve yeniden düzenleme nedeniyle kaldırıldı. Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu. Yaklaşık altı ay süren çalışmaların ardından 11 simitçi tezgahı hizmet vermeye başladı. Yeniden tezgahlarının başına geçen çalışanlar, müşterileri ile buluştu.