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Şimdi dayanışma zamanı! Türkiye, 'Milli Dayanışma' kampanyasını başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlatılan kampanyaya 7 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Şimdi dayanışma zamanı! Türkiye, 'Milli Dayanışma' kampanyasını başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlatılan kampanyaya 7 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

30 Mart 2020 Pazartesi 21:53
2012 Okunma
Şimdi dayanışma zamanı! Türkiye, 'Milli Dayanışma' kampanyasını başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli ailelere ilave destek olmak amacıyla büyük bir yardım kampanyasının başlatıldığını duyurdu.

Erdoğan, yardım kampanyasını 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattı.

AMACIMIZ DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA İLAVE DESTEK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.

 

7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.

BAKANLAR DA BU AYKİ MAAŞLARINI BAĞIŞLADI

Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.

Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Meclis’teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz.

Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

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