İstanbul'da 2017 yılında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan rutin kontrolde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu'nun arkadaşının gözaltına alınmasıyla başlayan tartışmalar, 31 Temmuz 2017'de Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar etmesiyle daha da alevlenmişti. Hakan Çalışkan, Sedat Peker’in yaptığı açıklamaların ardından yeniden gündeme geldi. Peki Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan kimdir, neden intihar etti? İşte detaylar...

2016’DA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞLAMIŞTI

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan 2016 yılında Silivri'de göreve başlamıştı. Eski İl Emniyet Müdürü Hakan Er'den koltuğu devralan Çalışkan, iki çocuk babasıydı. Çalışkan, 2017 yılının temmuz ayında ise makam odasında beylik tabanca ile intihar etti. 39 yaşında intihar eden Çalışkan’ın naaşı, memleketi Samsun Terme’de defnedilmişti.



SİLİVRİ EMNİYET MÜDÜRÜ HAKAN ÇALIŞKAN NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı rutin kontrol anında İçişleri Bakanı’nın oğlu Engin Levent Soylu’nun bir arkadaşı 2017 yılında gözaltına alınmıştı. Bir süre sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanı E.G.'ni, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ı arayıp gözaltına alınan şahsın serbest bırakılmasını istediği öne sürüldü. Müdür Hakan Çalışkan’ın, olumsuz yanıt vermesiyle iddiaya göre kendisine, “Şahıs Bakanın yakını ve serbest bırakılması isteniyor” karşılığı verildi. Bir süre sonra Soylu’nun oğlunun yakın arkadaşı serbest kaldı.

Tüm bu süreçlerden sonra Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan hakkında bir soruşturma başlatılmak istendi. Çalışkan gelen baskılar sonrasında çevresine "Çok yoruldum, çok üzerime geliyorlar" diye yakınırken bir süre sonra intihar etti.

31 Temmuz 2017 tarihinde makamında intihar eden Çalışkan'ın geride not bırakıp bırakmadığı, intiharından dolayı kimleri sorumlu tuttuğu bilinmiyor.

SÜLEYMAN SOYLU VE İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Olayın ardından İçişleri Bakanlığından gelen açıklama ile söz konusu olayda Süleyman Soylu ya da oğlunun herhangi bir dahlinin bulunmadığını iddia edilmişti.



Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise “Bu konuyla ilgili soruşturmalar sürüyor. Ben de olayın bir tarafıyım ve benim bir şey söylemem doğru olmaz. Merhum emniyet müdürümüzün başarılı ve kendisini intihara sürükleyecek herhangi bir sorunu olmadığını bildiğimiz bir kişi olduğunu da söyleyeyim” açıklamasında bulunmuştu.