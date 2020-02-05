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Silivri'de devir tasarruf devri...

Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. İşte Şeref Özata'nın izlenimleri...

Silivri'de devir tasarruf devri...

Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. İşte Şeref Özata'nın izlenimleri...

05 Şubat 2020 Çarşamba 12:17
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Silivri'de devir tasarruf devri...

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı Yerel Basın Birliği üyeleriyle birlikte ziyaret ettik. MHP’li Volkan Yılmaz, 31 Mart'ta yerel seçimlerde cumhur ittifakının adayı olarak Silivri'de belediye başkanı olarak seçilmişti.

Silivri’de öncelikle çöp sorununu çözmek için çalışma başlattığını belirten Yılmaz, daha önce taşeron firmaya verilen çöp toplama işi için 1,5 milyon lira ödendiğini ancak kendisinin göreve başlamasından sonra çöp toplama işini belediyenin yaptığını ve her ay ortalama 1 milyonun üzerinde kâr sağladıklarını söyledi.

Sıcak çaylarımızı yudumlayarak samimi bir ortamda gerçekleştirdiğimiz sohbette Başkan Yılmaz, bütün belediyelerin borç batağında olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Çöp toplama işi için ortalama 1,5 milyon ödeniyordu. Biz belediye araçlarıyla bu işi yapmaya başladık geçen üç ayda 1,5 milyar lira harcamışız. Bunu aya vurunca aylık ortalama 400 bin gibi bir rakam çıkıyor. Bu her ay ortalama 1 milyon lira tasarruf demek. Diğer belediyeler de kendi çöplerini kendi imkânlarıyla toplarsa büyük tasarruf sağlarlar” şeklinde konuştu.

Yılmaz, kendisinin daha önceki dönemde işe başlayan hiç kimseyi işten çıkarmadığını vurgulayarak İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da önceki dönemde işe başlayan belediye çalışanlarını işten çıkarmaması gerektiğini söyledi.  Yılmaz, İBB meclisinde bunu İmamoğlu’na da söylediğini belirtti.  

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem konusuna da değinen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kumburgaz - Silivri açıklarında olması muhtemel depremle ilgili bugüne kadar belediyenin ciddi bir çalışma yapmadığını ifade etti. Özellikle de 1999'dan bu yana yapılması gerekenlerin yapılmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Bu durum bizim elimizde olan bir durum değil" şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz; "Biz Elazığ depreminde merkez üssü olan Sivrice ile gayri resmi olarak kardeş belediye olduk. Deprem dolayısıyla oralara yardım ettik, şimdi resmi olarak da Sivrice ile Silivri arasında ‘kardeş belediye’ anlaşması yapıyoruz. Bizim belediye meclisimizde kabul edildi.  Sivrice'nin de belediye meclisinde bu hafta kabul edilir diye tahmin ediyoruz.” dedi.

Depremle ilgili bölgedeki konut, inşaat ve arazi yapısı ile ilgili ciddi bir çalışma başlatıldığını vurgulayan Yılmaz "Bu rapor tamamlanınca hızlı bir kentsel dönüşüm için düğmeye basacağız.” dedi.  Yılmaz, bölge ile ilgili jeolojik durum, alt ve üst yapı gibi çok yönlü devam eden çalışmanın en geç Mayıs ayında tamamlanacağını ifade etti.

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