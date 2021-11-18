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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığınca, Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve korucu timlerinden oluşan 700 personel katılıyor.
Güncel 18.11.2021, 11:52 18.11.2021, 11:55
Terör örgütü PKK'ya yönelik Siirt'te Eren Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel 53 operasyonel tim görev alıyor.