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Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
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'Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven: Ben de göçük altından çıkarıldım...

1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde göçük altında kalan oyuncu Gizem Güven, İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Güncel 31.10.2020, 12:39
2006
'Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven: Ben de göçük altından çıkarıldım...

Geçtiğimiz ay futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturan Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven, sosyal medya hesabından 1999 yılında Gökcük'te meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde yaşadığı korkuyu anlattı.

İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'de duygusal paylaşım

"ENKAZ İÇİNDEN ÇIKTIM"

17 Ağustos 1999 yılında Gölcük merkezli meydana gelen depremde resmi kayıtla göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti.

İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'de duygusal paylaşım

Bu depreme misafirliğe gittiği Gökcük'te yakalanan Güven, göçük altından çıkarıldıktan sonra çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak "99 depreminde enkaz içinden çıkmış bir insan olarak en hassas olduğum konu... 5 yaşındaydım ama asla unutamam. Tekrarı yaşanmasın herkesi çok geçmiş olsun. 2021 lütfen güzel gel" dedi.

İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'de duygusal paylaşım

"DEPREMDE BİR DAMLA SU ARIYORDUK"

Yıllar önce yaşanan deprem anını anlatan Gizem Güven, sözlerine şöyle devam etti: "Gölcükte yaşadığımız depremde oraya iki günlüğüne misafirliğe gitmiştik o yüzden orada bulunuyorduk. Ne zaman ne olacak nerede yaşanacak belirsiz... Deprem çantası gibi durumları ihmal etmemek lazım çünkü o gece sonunda bir damla su arıyorduk hepimiz. Tedbir almakta ve hazırlıklı olmakta fayda var her koşulda."

İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'de duygusal paylaşım

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