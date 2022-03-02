Şifa kaynağı: Karayemiş

- Vücutta hücre yenilenmesini sağlayarak kanserle savaşır.

- İnsülin görevi gördüğü için şeker hastalığı gibi birçok hastalığa iyi gelir.

- Meyvelerden elde edilen antioksidanlar vücudu oksidanların zararlı etkilerinden korur ve Alzheimer, diyabet, doku ve cilt hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Karayemişle dolu yenilebilir bir tabak, sindirim rahatsızlıklarına, özellikle mide ülserlerine ve tembel bağırsaklara iyi gelir.

- Sabahları aç karnına 10 adet meyve yemek hemoroide iyi gelir. Karayemiş yapraklarından elde edilen tafran suyu öksürük kesici olarak kullanılabilir.

Kiraza benzeyen karayemiş meyvelerini yaz mevsimi boyunca taze olarak tüketildiğinde taş düşürücü özelliğe sahiptir. Karayemişin kurutulmuş meyvelerinin tohumlarını ise şeker hastalığına karşı şekerin dengeli bir hale gelmesi için kullanılabilir.