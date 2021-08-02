Shiftdelete'nin kurucularından Berkin Bozdoğan hayatını kaybetti

Türkiye teknoloji ve basın sektörü bugüne üzüntülü bir haber ile başladı. Sektörün tanınmış isimlerinden olan Berkin Bozdoğan bugün hayata gözlerini yumdu. Bilişim teknolojileri uzmanı ve çevresinde sevilip sayılan bir isim olan Berkin Bozdoğan sevenlerini yasa boğdu.

Çeşitli teknoloji yayınlarında ve şirkelerde yöneticilik rollerinde görev yapan, 2005 yılında ShiftDelete.Net’in kuruluş sürecinde ve yıllar boyunca Yazı İşleri Müdürü olarak emek veren, 2018 yılının Ekim ayından bu yana AMD’de Marketing alanında çalışmalarını yürüten Berkin Bozdoğan bugün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Berkin Bozdoğan, uzun bir sürenin ardından tekrar dönüş yaptığı sosyal medyada Muazzam Devingen kullanıcı adı ile insanlara yaşadığı sürece ve teknolojiye dair paylaşımlar yapıyordu.

Berkin Bozdoğan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.