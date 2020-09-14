SHG AIRSHOW 2020 muhteşem görüntülere sahne oldu

“Sivrihisar Hava Gösterileri, SHG Airshow 2020” 13 Eylül Pazar günü Sivrihisar Havacılık Merkezi, Necati Artan Tesislerinde gerçekleşti. Pandemi sebebiyle seyircisiz gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye semaları muhteşem hava gösterilerine sahne oldu. 13.00- 17.00 saatleri arasında gerçekleşen gösteriler, uydudan, TV ve sosyal medya kanallarından Türkiye ve dünyadaki tüm havacılık tutkunlarına ulaştı.

Türk Hava Kuvvetleri F-16 Solotürk Gösterisi SHG Airshow 2020’de Canlı Yayınlandı

Türk Hava Kuvvetleri F-16 Solotürk Gösterisi, Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı “Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi” SHG Airshow 2020’de gösterileri ile izleyenleri büyüledi.

Havacılık Tarihinin Efsane Uçaklarından Muhteşem Hava Gösterileri

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan “tarihi” uçaklar; Türkiye'nin uçar durumdaki en eski tayyaresi DC-3 "Turkish Delight", efsane savaş uçağı Mustang P-51D "Ferocious Frankie”, T-6 G Texan “Happy Hour” , Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75” canlı yayında muhteşem hava gösterileri yaptı.

Dünyaca Ünlü Akrobasi Pilotları Gösterileri ile Nefesleri Kesti

Dünyaca Ünlü Milli Akrobasi Pilotumuz Ali İsmet Öztürk, adrenalin dolu Mor Menekşe uçağı ile, İngiliz Akrobasi Pilotları Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall, Lee Proudfoot da heyecan veren gösteri uçuşları sırasında yerden 9, havadan 1 ve “Kokpit İçinden” bir çok kamera ile canlı görüntülendi.