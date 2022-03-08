Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!

Shell, Rusya'dan spot ham petrol alımlarını durduracağını açıkladı. Şirket Rus boru gazı ve LNG alımlarından da çekileceğini duyurmasının ardından Rusya’daki benzin istasyonlarını da kapatma kararı aldı. Shell’in Rusya’daki tüm benzin istasyonlarını kapatma kararı aldığı belirtildi. Shell’in açıklamasında, “(Şirket), Rusya’daki benzin istasyonlarını kapatacak ve Rusya’da uçak yakıtı üretmeye son verecektir” denildi. Shell daha önce Ukrayna’daki gelişmeler sebebiyle Rusya’daki gaz ve petrol projelerinden aşamalı olarak çekileceği açıklamasını yapmıştı.

Shell açıklamasında hükümet kuralları çerçevesinde ham petrol, petrol ürünleri, gaz ve LNG de dahil olmak üzere Rus hidrokarbon ürünlerinin alımına kademeli bir şekilde son verileceği bildirildi. Shell, geçen hafta Rusya'dan varil başına 28,50 dolar indirimle ham petrol satın almıştı. Şirket, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası 28 Şubat 2022 tarihinde ülkedeki projelerden çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

RUSYA'DAKİ MEVCUT DURAN VARLIK DEĞERİ...

Bu kapsamda, şirketin Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağı, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağı aktarılmıştı. Shell’in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunurken, bu kararın Gazprom ve diğer kuruluşların değerine zarar vereceği öngörülüyor.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını ifade etti.