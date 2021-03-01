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SGK’dan 4.5 milyon TL’lik reklam harcaması
2020 yılının ilk 11 ayında Hazine’den 232 milyar TL alan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç yapılandırması kampanyası reklamları için 4 milyon 500 bin TL harcadı.
Güncel 01.03.2021, 09:12
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SGK'nın reklamları, televizyonlar, gazeteler ve sosyal medyada yer buldu. Kamu Alım Platformu verilerine göre 15 Ocak'ta yapılan reklam ihalesi, Kamu İhale Kanunu'nun “Doğal afet, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlarda, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen haller” maddesi 21/B'den yapıldı.
Reklam ve tanıtım ihalesi 4 milyon 500 bin TL'ye mal oldu. Sözleşme 22 Ocak'ta TAB Tanıtım Organizasyon ile imzalandı.
Kaynak (finansgundem.com)