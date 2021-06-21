Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı! Mahkemede neler yaşandı?

ABD ve Türkiye tarafından tutuklanma talebiyle aranan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'nın başkenti Viyana'da hakim karşısına çıktı.

SBK Holding'in sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana Başsavcılığı'nın “iade talepli tutuklama“ başvurusu sonrasında tarihi Eyalet Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya arka kapıdan getirildi.

İŞTE VİYANA'DAKİ YARGI SÜRECİ

SÖZCÜ'nün adım adım takip ettiği duruşma aşaması şöyle gelişti:

– Sezgin Baran Korkmaz, “kara para aklama ve aklanmasına bile bile göz yumma” suçlamasıyla, Wels Kasabası'nda gözaltına alındı.

– Ardından Viyana'ya getirildi ve gözaltında tutulduğu “tutuklu yerine“ konuldu.

– İki gece orada kaldıktan sonra, bugün Viyana Başsavcılığı'nın 4. katta yer aldığı, Landesgerichtstr. 11, Wien adresinde hakimin önüne çıkarıldı.

– Tutuklu olarak, arka kapıdan getirildi. Asansörle çıkarıldı ve kadın hakimi çok fazla olmasa da bekledi. Ardından, gözaltı gerekçesi ile iade prosedürü ile ilgili kendisiyle ilgili suçlama – talep anlatıldı.

– Duruşma boyunca sakindi ve söz almadı. Avukatları konuştu. Mahkemenin yetkisiz olduğuna dair dilekçe verildi. Ayrıca avukatları, “İlk başvuran ülke ABD ama uluslararası anlaşma gereği, ilk başvurana gönderileceğine ilişkin hüküm yok“ diyerek, Korkmaz‘ın Türkiye'de yargılanmasını istediklerini belirtti.

– Mahkeme buna ilişkin karar vermedi. Sadece, iadesi talep edilen zanlının 14 gün daha tutuklu kalmasını ve Wels'teki duruşmada iade süreci konusunda karar verillmesini kararlaştırdı. Yani, yetkili mahkemenin Wels Mahkemesi olduğuna karar verildi. O duruşmaya kadar Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltı süreci devam edecek.

ÖZEL AÇIKLAMA

Duruşma sonrasında, SÖZCÜ'nün olayı takip ettiğini bilen ve bu konuda sık sık sorularımıza muhatap olan Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi Başkanvekili Christina Salzborn, yeni ve özel bir açıklama gönderdi.

Salzborn açıklamasında, “Az önce dosyaya bakan hakimle görüştüm. İlgili kişiyi huzura alıp dinledi ve bugün konuyu karara bağladı. İlgili şahısla ilgili iade tutuklaması kararı verildi. Kararın içeriğine ilişkin mahkemeye çıkarılan şahıs herhangi bir yorum yapmamış. Karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak bununla ilgili bir bilgi de verilmedi“ dedi.

ABD VE TÜRKİYE İSTEDİ

“Suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak” iddiasıyla ABD’de başlatılan soruşturma nedeniyle Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine önceki gün tutuklanmıştı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesi için dün “Bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız” ifadelerini kullanmıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin isteğiyle tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili, “Türkiye’nin iade talebi de ulaştı” demişti.

Öte yandan, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD’de Utah Mahkemesi’ndeki “dolandırıcılık ve kara para aklama” davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayımlamıştı.

İKİ KARDEŞ MAHKUM OLMUŞTU

ABD’de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. ‘Kingston Kardeşler’in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği 511 milyon dolarlık teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

ONLARCA ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK'ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen’in SBK'nın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

TÜRKİYE'DE DE DAVA AÇILMIŞTI

SBK Holding ve bağlı altı şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiaları üzerine Türkiye’de de dava açılmıştı. Geçtiğimiz ay ilk duruşması yapılan davaya hakkında yakalama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz yurtdışında olduğu için katılmamıştı.

Kaynak: Ali Gülen/Sözcu.com