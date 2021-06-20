Sezgin Baran Korkmaz 'kara para'yı kimler üzerinden 'ak'ladı? İddianame ortaya çıktı!

Günboyugazetesi.com'da yer alan habere göre Sedat Peker'in videolarıyla gündeme gelen firari Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye dönmek için kendisi ile yetkili isimler arasında aracılık edecek ismin Veyis Ateş olduğu iddia edilmişti.

Korkmaz'ın yurtdışına çıkarılmasında ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun rol oynadığı önü sürülürken Ateş bu iddiaları reddederken Soylu ise sessizliğini korumuştu.

YARGILANMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Korkmaz ise bu ve hakkındaki kara para aklama iddialarını reddetmiş, Amerika’da herhangi bir suçtan yargılanmadığını, aranmadığını dile getirmişti.

PARALAR HANGİ ÜNLÜ İSİM ÜZERİNDEN AKLANDI?

tele1.com.tr, Baran Korkmaz’ın Amerika’da yargılandığı iddianameye ulaştı. İddianamede Korkmaz’ın paraları Türkiye’de bulunan birçok ünlü şirket ve isim üzerinden akladığı ortaya çıktı.

Kara paranın aklandığı şirket ve isimlerin başında Komak Isı Yalıtım geliyor. Komak’ta aklanan para şirketin müdürü Kamil Feridun Özkaraman üzerinden yapılıyor. İddianamede, SBK Holding’in internet sitesinde Biofarma, Umut İlaç, Betasan, Proles Auto, USLA Akademi, Urosan, SBK Air, Unico Sigorta, Hexagon Studio and Kempinski Hotel Adriatic adlı şirketlerin SBK Holding A.S’nin kontrolü altında bulunduğu bilgisi de yer alıyor.

Komak şirketine ek olarak Biofarma İlaç Şirketi’nin de işin içinde olduğu anlaşılıyor. Biofarma’nın yönetim kurulunda ise Çağlar Şendil bulunuyor.

Sedat Peker, videolarında Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen) ile Sezgin Baran Korkmaz arasındaki ilişkiye ilişkin iddialarda da bulunmuştu. İddianamede Dermen ile Sezgin Baran Korkmaz’ın organize hareket ettiği anlaşılıyor. Dermen, aynı zamanda Yalıkavak Marina’nın eski sahibi. Korkmaz’ın ‘suç ortağı’ olarak anılan Lev Aslan Dermen’in Türk vatandaşlığı almasına Korkmaz’ın aracılık ettiği anlaşılıyor.

İddianamede ise şu bilgilere yer verildi: