Sezen Aksu’dan iktidara tepki!

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yer alan İşkencedere Vadisi'nde yaşayan köylüler, bölgedeki taş ocağı projelerine karşı eylemlerini sürdürüyor.

Köylüler, Gürdere ve Cevizlik köylerine ağaçlar kesilerek kurulacak taş ocağı projesinin geçim kaynaklarına ve doğaya zarar vereceğini belirtiyor.

İkizdere’deki doğa katliamına tepki gösteren Sezen Aksu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi… Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil…

* Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir.