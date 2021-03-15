Seyahat ve uçuşlar aşı endeksli olacak

Yunanistan’ın gündeme getirdiği ‘Aşı pasaportu’ önerisi tartışılırken AB üyesi ülkelerden yurtdışına gideceklerin yalnız AB’nin onayladığı aşıyı kullanan ülkeler olması için çalışmalar başladı.

Yunanistan ve İspanya lobi yürütüyor

İki konu da Türkiye’ye yakından ilgilendiriyor.

Aşı pasaportu ve AB’den onaylı aşı konuları ile ilgili olarak Yunanistan ve İspanya AB üyeleri nezdinde lobi yürütüyor.

Seyahatlerin AB’den onaylanmış aşı kullanan ülkeler ile sınırlı tutulması ve aşı pasaportu önerisinin kabul edilmesi halinde Türkiye başta Almanya olmak üzere AB üyesi ülkelerden turist almasını zorlaştıracak.

Gözler Almanya’da

Bu noktada AB’nin 17 Mart’ta yapacağı toplantıdan çıkacak sonucu, büyük oranda Almanya’nın tavrı belirleyecek.

Bugüne kadar bu konuda renk vermeyen Almanya eğer Türkiye’ye turist gönderilmesini engellemek istemiyorsa AB onaylı aşı ve aşı pasaportu önerilerine karşı çıkar.

Tersi durum Almanya’nın Türkiye’ye olumsuz yaklaştığının ifadesi olacak.

Zira iki konunun odağında Türkiye var. İki konu da Türkiye’yi bire bir etkiliyor.

IATA’nın ‘Travel Pass’ı

Öte yandan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ilk gündeme geldiğinde karşı çıktığı aşı pasaportuna artık itiraz etmiyor.

IATA bunu, kendisinin geliştirdiği Travel Pass uygulaması ile birleştirilerek bütün havayollarında kullanılması için çalışıyor.

IATA Travel Pass ile yolcular gidecekleri ülkelerdeki Kovid-19 sağlık düzenlemeleri hakkında güncel bilgiler alabilecek. Seyahate uygun olduklarını doğrulamak için test sonuçlarını havayollarıyla paylaşarak yolculuk hazırlıklarını güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilecekler. Seyahat için test veya aşı sertifikaları talep eden ülkelerin kriterlerini karşılamak için IATA Travel Pass seyahat uygulaması yolcuların kimlik bilgilerini güvenli ve kolay bir şekilde yönetmesine yardımcı olacağı için hızla yaygınlaşması bekleniyor. Bu uygulamaya test veya aşı bilgisi yüklendiğinde gidilecek ülkeye ‘Seyahat Etmeye Uygun’ ibaresini çıkacak ve yetkili makamların görmesi yeterli olacak.

Bu durumda seyahat pazarındaki gelişmeler ve ülkeler arasında uçuşlar ile ilgili en önemli kriter, aşı sertifikaları ve Travel Pass olacak.