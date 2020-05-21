Seyahat izinlerinde yeni uygulama: HES kodu nedir ve nasıl alınır? Bakan Koca açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar uygulamasına ilişkin, "Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek." dedi.

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde, video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Daha önce kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasından bahsettiğini anımsatan Koca, mobil uygulamanın kullanıcı sayısının 10 milyonu aştığını, uygulamanın evden çıkıldığında vatandaşlara rehber olacağını söyledi.

Bulunulan ortamda veya gitmek istenilen yerin ne ölçüde risk taşıdığının görülüp, anında tedbir alınabilineceğini aktaran Koca, "Uygulamanın çok önemli diğer bir fonksiyonu da şudur; bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek." diye konuştu.

Uygulamanın uçağa binerken, serbest giriş kartı olacağını dile getiren Koca, hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahatlerde kişilerden risk taşımadığını göstermesinin isteneceğini kaydetti.

Bu bilginin dünyada artık karşılıklı hak olduğuna değinen Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgınla bulaşan hastalıklarla ilgili, sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda, özel bir bilgi değildir. Bu uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse, yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden, HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. Böylece seyahatlerde tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışılacak. "

HES kodlarının kişiye özel üretilen tekil kodlar olduğunun altını çizen Koca, kontrolü ve yönetiminin kişinin elinde olacağını vurguladı.

T.C. kimlik numarası gibi sabit olmadığını, her paylaşımda farklı bir kodun oluşturulacağına dikkati çeken Koca, kod sayesinde kimsenin kimlik numarası gibi kişisel bir bilgiyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacağının altını çizdi.

Mobil uygulama ve HES kodunun, önümüzdeki günlerde yaygın kullanımının hayatı kolaylaştıracağını aktaran Koca, Kovid-19'un sadece sağlık değil sosyal hayatı, çalışma hayatı ve insan etkinliğinin birlikte gerçekleştiği alanların neredeyse tamamını içerecek tedbirler gerektirdiğini anlattı.

Salgın boyunca sadece insanların hasta olmadığını, riskle sadece kişilerin karşılaşmadığını, ekonomilerin de ticaretin de eğitimin de salgın karşısında zayıf düştüğünü söyleyen Koca, salgınla mücadelenin bir cephesinin de kültürel hayattan ekonomiye bütün hayatın yeniden sağlık bulmasını amaçlayacağını dile getirdi.

Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması geçtiğimiz aylarda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilmişti.

Bu uygulamaya şimdi de yeni bir özellik ekleniyor. Seyahatlerde HES kodu dönemi başlıyor.

HES KODU NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında HES kodu ile seyahat döneminin başlayacağını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, şu bilgileri paylaştı: Geçen haftaki buluşmamızda kontrollü sosyal hayatı kolaylaştıracak mobil uygulamadan bahsetmiştim. Kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan bu uygulama (Hayat Ever Sığar) evden çıktığınızda rehberiniz olacak. Bulunduğunuz ortamda veya gitmek istediğiniz yerde ne ölçüde riskle karşılaşabileceğinizi görüp anında tedbir alabileceksiniz.

SEYAHATTE HES KODU NASIL KULLANILACAK?

Çok önemli bir diğer fonksiyonu da şudur. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi dünyada artık karşılıklı bir haktır. Salgınla bulaşan hastalıkla ilgili sosyal hayata katılım söz konusu olduğunda özel bir bilgi değildir.

HES KODU İLK HANGİ SEYAHATLERDE KULLANILACAK?

Bakan Koca, "Uygulamaya önce şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve ona göre tedbir alınacak. Virüs bir yolcuya bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak" dedi.

HES KODU KULLANIMA AÇILDI ANCAK GÜNCELLEME YAPMANIZ GEREKİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada "Hayat Eve Sığar" uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu kontrolü ile sağlanacağını söylemişti.

Seyahat izni için HES kodu bugün itibari ile kullanıma açıldı. Ancak uygulamaya güncelleme yaptığınızda HES kodu işlemlerini görebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINACAK?

Bakan Fahrettin Koca'nın bu konuda verdiği bilgiler şöyle: "Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinde HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. HES kodları kişiye özel üretilmiş, tekil kodlardan oluşuyor. Kodun kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin elinde olacak. TC kimlik numarası gibi sabit değildir. Her paylaşımda farklı bir kod oluşturulabilecek. Kod sayesinde TC kimlik numarası gibi kişisel veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun kullanılması hayatı kolaylaştıracak"

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

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