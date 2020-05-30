Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti
Olağanüstü hal ilan edildi
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Zabıtalar arasında gerginlik
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak yolculuklarda, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

Seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak yolculuklarda, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:43
2007 Okunma
Seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı

Genelgede şu ifadeler kullanıldı:

* 28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline uygulanan seyahat kısıtlamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00'dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği belirtildi.

* Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

* -Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

* 2- Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00'dan sonra sonlandırılacak.

* 3-65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

* 4-Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

* Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak , konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza
Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza
Kafe, restoran ve çay bahçeleriyle ilgili genelge
Kafe, restoran ve çay bahçeleriyle ilgili genelge
Esenboğa Havalimanı salgın sonrası ilk iç hat uçuşunu karşılayacak
Esenboğa Havalimanı salgın sonrası ilk iç hat uçuşunu karşılayacak
İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması ile ilgili genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması ile ilgili genelge yayınladı
Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz'
Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler
Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler
29 Mayıs Milli Piyango sonuçları sorgulama: MPİ sıralı tam liste ve MPİ bilet sorgulama…
29 Mayıs Milli Piyango sonuçları sorgulama: MPİ sıralı tam liste ve MPİ bilet sorgulama…
Asırlık gelenek 'çadır' hayatı son buldu: Yeni evleri 'konteyner'
Asırlık gelenek 'çadır' hayatı son buldu: Yeni evleri 'konteyner'
Sokağa çıkma kısıtlamasında nereler, saat kaça kadar açık olacak?
Sokağa çıkma kısıtlamasında nereler, saat kaça kadar açık olacak?
15 ilde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
15 ilde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Erdoğan: "Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz."
Erdoğan: "Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken onları kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz."
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
Banu Özdemir tahliye edildi
Banu Özdemir tahliye edildi
Düğünler ne zaman yapılacak? 2020 Düğün salonları ne zaman, hangi tarihte açılacak?
Düğünler ne zaman yapılacak? 2020 Düğün salonları ne zaman, hangi tarihte açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 günde bitirilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 günde bitirilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuştu
Yassıada’dan Demokrasi ve Özgürlük Adasına!
Yassıada’dan Demokrasi ve Özgürlük Adasına!
Ot biçerken bahçede gök taşı buldu
Ot biçerken bahçede gök taşı buldu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim