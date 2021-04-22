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Seyahat için 'yeşil sertifika' dönemi başlıyor

İtalya'da hükümetin aldığı kararla gelecek haftadan itibaren ülke içindeki seyahatler için "yeşil sertifika" uygulaması başlayacak.

Güncel 22.04.2021, 15:40
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Seyahat için 'yeşil sertifika' dönemi başlıyor

Bakanlar Kurulu'nun dün akşam açıkladığı yeni korona virüs tedbir paketine göre, 26 Nisan'dan itibaren yüksek riskli bölgelerde seyahat etmeye de izin verilecek. Ancak, 4 renkli risk skalasında kırmızı ve turuncuyla gösterilen en yüksek riskli bölgelerde seyahat için "yeşil sertifika" gerekecek.

Aşıların tamamlandığını, son 6 ay içinde Kovid-19 geçirip iyileşildiğini gösteren belgeler ya da son 48 saat içinde yapılmış negatif test sonuçları "yeşil sertifika" olarak adlandırılıyor. Bu belgelere sahip olanlar herhangi bir gerekçe göstermeksizin seyahat özgürlüğüne sahip olacak.

BBC News'in haberine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelerden alınan eşdeğer belgeler de "yeşil sertifika" olarak kabul edilecek. AB dışındaki ülkelerden gelenler için ise yaptırdıkları aşıların İtalya'da kullanılanlara "denk" kabul edilmesi şartı aranacak.

İtalya'da daha önce turuncu ve kırmızı bölgelere seyahat için iş, sağlık gibi nedenlerle zorunlu bir gerekçe göstermek gerekiyordu. Beyaz ve sarı bölgeler arası seyahatlere yönelik bir kısıtlama ise bulunmuyor.

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