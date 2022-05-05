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Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Ramazan ayının ilk günü ( 2 mayıs 2022) günü Şevval ayı başladı. Rahmetin, bereketin, muhabbetin ayı olan Ramazan'a veda etmemizle birlikte en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi Şevval ayı ve Şevval orucu oldu. Vatandaşların en çok sorduğu 2022 Şevval orucu ne zaman tutulur?

Güncel 05.05.2022, 16:07
Şevval orucu ne zaman tutulur? Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Şevval ayı ne zaman?

Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başladı ve 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başladı.

Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), “Kim ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” hadisinde de yer alan şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval orucu ne zaman tutulmalı?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.

Şevval orucu nasıl tutulmalı?

Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

Şevval orucunun fazileti

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

#şevval orucu
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