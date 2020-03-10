Şevket Kazan toprağa verildi



Eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Adalet Bakanı Kazan için Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok siyasetçi katıldı.



Kazan'ın cenazesi törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.





ADALET VE ÇALIŞMA BAKANLIKLARI YAPTI

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971'de mezun olan Kazan, aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973'te Kocaeli milletvekili seçilen Kazan, CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1 yıl tutuklu kalan Kazan, 1985'te beraat etti.

Refah Partisinden 1991'de milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette (Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şevket Kazan'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.