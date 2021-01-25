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Sevgililer Günü’nde en uygun parfümü nasıl seçebilirsiniz?

Çiçeksi, odunsu, baharatlı, aromatik, meyveli, oryantal dokunuşlar… Yüzlerce çiçekten, bitkiden, baharattan damıtılmış özler… Böylesine zengin bir dünyadan sevgilinize en uygun parfümü seçmek o kadar da kolay değil! Bu noktada Unice Multibrand Türkiye Ülke Satış Müdürü Özlem Özsarı Karadaş’ın önerilerine göz atabilirsiniz.

Güncel 25.01.2021, 10:17
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Sevgililer Günü’nde en uygun parfümü nasıl seçebilirsiniz?

Çekiciliğe çekicilik katan parfümleri seçmek, belirli kuralları olan bir beceridir. Kuralların yanı sıra içgüdüler de önemlidir. Parfüm tenle bütünleşmeli ve bu bütünleşme öylesine uyumlu olmalıdır ki kullanan hissetmezken başkalarına tatlı bir esinti yaymalıdır. Peki, tüm bunlar nasıl sağlanabilir, Sevgililer Günü’nde hediye tercihini parfümden yana kullananlar sevgilileri için en doğru parfümü nasıl seçebilir?

Unice Multibrand Türkiye Ülke Satış Müdürü Özlem Özsarı Karadaş, parfüm seçerken dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Parfüm seçerken parfüm kartlarını kullanmalı ama mutlaka kol bileğinize de sıkarak kokuyu deneyimlemelisiniz. Ancak bileklerinizi birbirine sürtmemelisiniz; bu sadece parfümün dengesini bozar. Kendinize bir yarım saat tanımanız, bu sürenin sonunda parfümün sizde hâlâ beğeni yaratıp yaratmadığını sorgulamanız çok iyi olacaktır. Yeni bir parfüm seçerken üzerinizde etkin bir başka parfümün olmamasına da özen göstermelisiniz. Koku duyusu etkin olduğundan sabah saatleri parfüm seçmek için daha uygundur.” 

Sevgiliye parfüm alırken onun kişiliğinin ve yaşam tarzının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Özlem Özsarı Karadaş, “Romantik, klasik, sportmen, bohem; sevgilinizin baskın özelliğinin hangisi olduğu önemli. Ayrıca özel hayatında olduğu kadar iş hayatında ve sosyal ortamlarda bırakmak istediği izlenimi de değerlendirmelisiniz. Genel olarak romantik kişiliğe sahip olanlara çiçeksi ve meyveli; klasik tarzdakilere baharatlı ve oryantal; spordan hoşlananlara aquatik parfümler alabilirsiniz” açıklamasında bulunuyor. 

Özlem Özsarı Karadaş, iyi bir parfümün çok pahalı olması gerekmediğine de dikkat çekerek, “Parfüm seçme kurallarına uyar ve içgüdülerinizi takip ederseniz sevgiliniz için en doğru parfümü kolaylıkla seçebilirsiniz, bunun ille de en pahalı parfüm olması gerekmez” diyor. 

Unice Multibrand Türkiye parfümleri hem erkekler hem kadınlar için zamansız ve şımartıcı kokular sunuyor, kalıcılığıyla etkiliyor

 

KADIN PARFÜMLERİ:

 

Bea’s Women: Çiçeksi ve oryantal parfümün üst notasında Frenk üzümü ve armut, kalp notasında iris, yasemin ve portakal çiçeği, alt notasında ise paçuli, tonka fasulyesi, vanilya ve pralin var. (50 ml-119,99 TL)

For Life Today: Çiçeksi ve meyveli parfümün üst notasında manolya, kavun, şeftali ve armut, kalp notasında sümbülteber, erik ve menekşe, alt notasında misk, vanilya ve sedir var. (50 ml-79,99 TL)

Unice Black Aphrodisiac: Çiçeksi ve yeşil parfümün üst notasında aquatik ve ylang, kalp notasında yasemin, manolya ve zambak, alt notasında misk, odun, amber var. (100 ml-89,99 TL)

ERKEK PARFÜMLERİ:

Ares: Fougere (fujer) ve aromatik parfümün alt notasında mint, yeşil elma ve limon, kalp notasında tonka fasulyesi, yeşil elma, limon ve ambroxan (amber), alt notasında ise Madagaskar, vanilya ve vetiver var. (50 ml-59,99 TL)

 

Bea’s Men: Odunsu ve aromatik parfümün üst notasında zencefil ve biber, kalp notasında fesleğen, adaçayı ve sedir, alt notasında amber, süet ve kızılçam var. (50 ml-119,99 TL)

Unice Black Fuego: Turunçgil ve odunsu parfümün üst notasında greyfurt, kalp notasında sardunya ve biber, alt notasında paçuli, sedir ve vetiver var. (100 ml-89,99 TL)

Daha çok seçenek Unice Multibrand Türkiye kataloglarında ve unice.com.tr adresinde…

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