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Sevgililer gününde çiçek ve hediye gönderen siteler için şikayet yağdı...

14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiçek ve hediye gönderme siteleriyle ilgili gelen şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Gönderilerde yaşanan en büyük sıkıntı zamanında gitmeyen siparişler, müşteri hizmetlerine ulaşamama, eksik ya da yanlış ürün gönderimi gibi sorunlar oldu.

Güncel 18.02.2021, 13:02
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Sevgililer gününde çiçek ve hediye gönderen siteler için şikayet yağdı...

Şikayetlerden bazıları ise şöyle:

"SAVCILIĞA GİDECEĞİM"

“Öncelikle tuhaf bir notla iş yerime gelen bir isimsiz hediye hakkında bilgi almak istiyorum. Aramama rağmen bilgi vermiyorlar. Kişinin gizliliğinden rahatsızlık duyuyorum. Bu ülkede onca kadın cinayeti yaşanırken sizin hala böyle gizli gönderilen bir konseptinizin olması çok yanlış. Tarafıma dönüş bekliyorum. Aksi takdirde savcılıkta arayacağım hakkımı.”

“MEZARLIKTAN TOPLASAM BU KADAR KÖTÜ OLMAZDI”

“Hayaller-hayatlar gibi olduğu için sinirden gülüyorum şu an. Hiç mi alakası olmaz fotoğraftaki çiçekle gelen çiçeğin. Çok komik bir duruma düştüm cidden. Kuryeye de kızamıyorsun adamlar ekmek parası peşinde bu saatte çalışıyor. Mezarlıktan toplasam bu kadar kötü olmazdı.”

“21 adet gülü 222 liraya aldığım Sevgililer Günü hediyesi tam bir rezalet çıktı. Gülleri bahçeden ne buldularsa koparmışlar. Görselle alakası olmayan 18 adet gül bulup yollamışlar”

“SEVGİLİME GÖNDERDİĞİM KARGO VE MESAJ BABASINA İLETİLDİ”

“Sevgililer Günü’nde göndermiş olduğum gönderinin üzerine gizli olması gereken mesajımı A4 kağıda yazıp kolinin üzerine yapıştırmışlar. Nerede KVKK, nerede gizlilik? Mesajımı tüm kargocular da dahil herkes okudu. Kargo kız arkadaşımın babasına teslim edildi. Sağ olsunlar mesajı o da okudu.”

"SİPARİŞİM BAŞKASINA TESLİM EDİLDİ"

“Sevgililer Günü sabahı sipariş verdim. Saat 18.00 e kadar teslim edilmesi gereken sipariş teslim edildi bilgisi gelmesine rağmen başkasına teslim edildi. Zaten mesajlara cevap veren hiç kimse yok. Böylesine özel bir günde firmanın sınıfta kalması oldukça başarısız olduğunu gösteriyor.”

“SİPARİŞİM TESLİM EDİLMEDİ”

“3 gün öncesinden sipariş verdiğim ve belirli saat aralığında teslim edileceği söylenen siparişim saatler sonra hala teslim edilmedi. Neden böyle sorumsuzsunuz anlamıyorum gerçekten. Müşteri hizmetlerinin numarasını da yazmayın cevap olarak çünkü zaten ulaşamıyoruz.”

"PARAMI İADE EDİN"

“Siparişim çok gecikti. 9 Şubat’ta sipariş verdim. ‘Sevgililer Günü’ne yetişir mi?’ diye özellikle sordum “Evet” dediler ama gelmedi. Tahmini teslim tarihini değiştirdiler. Daha ileri bir tarihe satın almak istemiyorum paramı geri iade edin.”

“MÜŞTERİ HİZMETLERİNE ULAŞAMIYORUM”

“Burası nasıl bir site sabahtan beri müşteri hizmetleriyle görüşme sağlayamıyorum. Sabah erken saatte sipariş verdim ama kargo akıbetimi bir türlü öğrenemiyorum o kadar pişman oldum ki buradan sipariş verdiğime bu işi yapamıyorsanız yapmayın. Sipariş veren müşteriler sizin peşinizden koşmak zorunda değil!”

“FAHİŞ FİYATLAR HİÇ YAKIŞMADI”

“Sevgililer Günü için aldığım çiçek 485 liraydı. Sevgililer Günü’nden 3 gün önce aldım. Ancak 1 gün kala Sevgililer Günü’ne aynı çiçeğin ücreti 250 liraya kadar düştü madem 250’den satılabiliyordu yüzde 100 fiyat farkı nereden kaynaklandı? Bu şekilde fahiş fiyatlar hiç yakışmadı.”

“14 ŞUBAT SÜRPRİZİMİ BOZDULAR”

“Sabahtan verdiğim çiçek siparişini bu kadar yaygın üye teslimatçısı olmasına rağmen, eşimin iş çıkışına yetiştiremeyen bütün sürprizi bozan firmasınız. Her şey için teşekkür ederim yapamayacağınız işlere bulaşmayın bence ilk ve sondu teşekkürler.”

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