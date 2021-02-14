banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı
Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı
15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başladı
15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başladı
Fener Yine lider...
Fener Yine lider...

Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Her yıl şubat ayının gelmesi ile birlikte büyük bir hareketlilik başlar. Sokaklar, mağaza vitrinleri, reklamlar, markaların çekici indirimleri ve çeşitli organizasyonlar. Sevgilisi olanların o güne özel planlar yaptığı, hediye almak için kafa patlattığı ve sevgilisi olmayanların inkar etseler dahi inceden bir üzüntü hissettikleri gündür Sevgililer Günü. Peki Sevgililer Günü ilk olarak ne zaman kutlanmaya başladı? Bu ismi kim buldu? Neden her Sevgililer Günü’nde hediye alıyoruz? Hangi ülkelerde Sevgililer Günü kutlanıyor?

Güncel 14.02.2021, 09:01
4
Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü, çiftlerin beraber kutladığı ve birbirlerine hediye aldığı bir gün olarak her yıl 14 Şubat’ta kutlanıyor.

Bazılarının 'kapitalist sistemin bir parçası olduğu' görüşüyle eleştirdikleri Sevgililer Günü aslında eski bir gelenek ve Orta Çağ'a kadar dayanıyor.

Peki Hristiyanların "Aziz Valentine Günü" dediği 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

İşte tarihi 3. yüzyılda Aziz Valentine’ın gizlice kıydığı nikâhlara dayanan Sevgililer Günü’nün hikâyesi…

EFSANE ESKİ ROMA'YA DAYANIYOR

Sevgililer Günü ile ilgili ilk efsane Eski Roma'ya dayanıyor. Köklerini Roma döneminde Lupercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülüyor.

Doğurganlık tanrısının şerefine gerçekleşen festival, şubat ayının ortasına denk geliyor ve baharın resmi başlangıcını müjdeliyor. Bu müjdenin arkasında da kuşların aşk mevsiminin başlangıcı yatıyor.

Normal hayatta birbirinden uzak yaşayan gençlerin yan yana gelebilmesini sağlayan kutlamalar kapsamında erkekler, bir kutunun içine atılmış kağıtlardan kadınların ismini çekiyor. Festival boyunca bu eşleşmede bir araya gelen çiftler sevgili oluyor, hatta belki de evleniyor.

İDAMDAN ÖNCE YAZILAN BİR MEKTUP...

Aynı dönemde Roma'da zalim bir imparator olan II. Claudius tahtta oturuyor. Claudius, bir gün bir ferman yayınlıyor ve askerlerin evlenmesini yasaklıyor.

Savaş ve askerlik tutkunu olan II. Claudius'un bu kararı almasındaki sebep, bekar askerlerin evlilere göre daha iyi savaştıklarına inanması olarak biliniyor.

Genç sevgililere karşı şefkat dolu bir rahip olan Valentine ise, bu yasağı dinlemiyor ve gizlice askerlerin nikahını kıymaya devam ediyor. Bu haber Claudius'un kulağına gider gitmez, Valentine'ı hapse atıyor ve ölüme mahkûm ediyor.

Efsaneye göre hapse giren Valentine, gardiyanın kızına aşık oluyor ve 14 Şubat'ta idama götürülürken "Senin Valentine'ın" imzalı bir aşk mektubu gönderiyor. Valentine 14 Şubat 269'da ise yakılarak idam ediliyor.

Genç aşıklara karşı yüreği şefkat dolu bu rahibin ölüm günü, ardından bütün çiftlere adanıyor. Günümüzde Sevgililer Günü'nde insanların birbirine kart göndermesinin kökeni de buradan geliyor.

498'de yani tam iki asır sonra ise Papa Gelasius, pagan Roma âdeti ile St. Valentine'i birleştiriyor ve 14 Şubat'ı "St. Valentin Günü" olarak ilan ediyor. Kilisenin resmileştirdiği bu özel gün, uzun yüzyıllar boyunca unutulduktan sonra 18. yüzyıl başlarında yeniden canlanıyor.

KARTPOSTAL GELENEĞİ NASIL BAŞLADI?

Çiftlerin birbirine kartpostal vermesi Orta Çağ'da yaygınlaşmış olsa da, bunun büyük bir sektör hâline gelmesi, endüstri devriminin kartpostalların fabrika üretimini mümkün kılması ile gerçekleşiyor.

1916'da ABD Missouri'deki Hallmark Kartları şirketi, seri üretime geçerek kutlamaların şeklinin neredeyse bugünkü halini almasına sebep oluyor ve şirket bugün Sevgililer Günü için milyonlarca kartın satıldığı endüstrinin bir parçası haline geliyor. Kaynak Cumhuriyet

Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 51
2. Galatasaray 23 48
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Balıkesirspor 20 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. Leicester City 24 46
3. M. United 23 45
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 24 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Barcelona 22 46
3. Real Madrid 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16