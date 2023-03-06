Serhat Yılmaz Yazdı: AFETLERDE EN BÜYÜK KAYIPLARA BİNALAR NEDEN OLUYOR

Yılmaz, sağlam olmayan binaların güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesini de önerdiği depremden korunmak için yapılacakları şöyle sıraladı:

1-Masalara kaydırmaz örtüler: Ev içerisinde yer alan dolap, raf, masa ve sehpa gibi eşyaların üstünde ve içindeki nesnelerin altına kaydırmaz örtüler yerleştirin.

2-Dolapların üzerindeki tüm yükleri indirin: Herhangi bir sarsıntı sırasında düşerek size zarar verebilecek ya da evden çıkışınızı zorlaştırabilecek dolapların üzerindeki tüm yükleri daha güvenli alanlarda muhafaza edin.

3-Yüksek mobilyalar duvara sabitlensin: Ağır ve yüksek mobilyaları uygun yöntem ve aparatlarla duvarlara sabitleyin.

4-Zehirli ve yanıcı maddeler ayrı yerlerde: Zehirli ve yanıcı maddeleri, düşüp kırılmayacak/saçılmayacak ve birbiri ile etkileşime girmeyecek ayrı yerlerde muhafaza edin.

5-Fazla eşyaları taşımak: Fazla eşyaları ev dışına taşıyın veya ihtiyaç sahiplerine verin.

6-Doğalgaz için esnek bağlantı: Gaz veya doğalgazın cihazlarla buluştuğu noktalarda esnek bağlantılar kullanın.

7-Eşyaları aparatlarla duvara sabitleme: Bilgisayar, televizyon gibi elektronik cihazları bulunduğu masa/sehpaya, onları da uygun yöntem ve aparatlarla duvara sabitleyin.

8-Dekoratif süslemeler: Ayna, resim çerçeveleri ve abajur gibi dekoratif süslemeleri bağlantı noktalarından kanca vidalarla sabitleyin.

9-Dolap kapakları: Tüm dolap kapaklarını güçlü mandallarla veya mıknatıslı düzeneklerle kilitleyin.

10-Yangın ikaz sistemleri: Evinizde yangın ikaz sistemleri bulundurun ve yangın söndürme eğitimlerine katılın.

11-El feneri: Yatakların yanına birer el feneri ve önü kapalı kalın tabanlı terlikler yerleştirin.

12-Güvenli buluşma noktaları: Ev içinde çıkışa yakın, bina dışında tehlikelerden uzak ve mahalle dışında güvenli buluşma noktaları belirleyin.

13-Aile üyeleri ile haberleşme yöntemi: Afet sonrası aile üyeleri ile haberleşebileceğiniz alternatif yöntemler geliştirin.

14-Bilgi kartları: Tüm aile üyeleri için üzerinde acil durumlarda gerekli olacak bilgilerin yer alacağı bilgi kartları hazırlayın ve yanınızda taşıyın.

15-Acil durum telefon numaraları: Acil durum telefon numaralarının hangi durumlarda nasıl aranacağını her aile üyesine öğretin.

16-En az 3 günlük gerekli malzeme: Afetlerde ihtiyaç duyabileceğiniz ve hayatınızı sürdürebileceğiniz gereksinimler için tüm aile bireyleri göz önünde bulundurularak en az 3 günlük gerekli malzemeyi toplayıp afet acil durum çantası hazırlayın.

17-Sigorta: Afetlerin yol açacağı ekonomik zararlardan korunmak için sigorta yaptırın.

18-Çök-kapan-tutun veya cenin pozisyonu: Olası bir deprem sırasında panik olmanızı engellemek ve size zarar verebilecek eşyalardan kendinizi korumak için çök-kapan-tutun veya cenin pozisyonu gibi hedef küçültme hareketlerinin, bulunduğunuz mekâna göre, nerelerde ve nasıl yapılacağını tüm aile üyelerine öğretin.

19-Tahliye planı hazırlayın: Yaşadığınız yeri tahliye etmeniz gerektiğinde nasıl tahliye olunacağını belirten bir tahliye planı hazırlayın.

20-Koruyucu giysiler ve sağlam ayakkabılar giyin: Tahliye olurken koruyucu giysiler ve sağlam ayakkabılar giyin, evi terk ederken acil durum çantanızı yanınıza alın, elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı tesisatlarını kapatın, evinizin kapısını kilitleyin.

21-Yetkililerin belirlediği tahliye yollarını kullanın: Yetkililerin çeşitli iletişim araçlarından yapacağı uyarılar doğrultusunda hareket edin, yetkililerin belirlediği tahliye yollarını kullanın.

22-Binaya girmeyin: Deprem sonrası binada yapısal bir hasar olmadığı yetkili resmi birimlerce belirtilmeden binaya girmeyin.

23-Yılda en az iki kere tatbikat: Olası bir afet sırasında tüm aile üyelerinizin ihtiyaç duyabileceği gereksinimlere göre afet planınızı geliştirin ve mutlaka yılda en az iki kere tatbik edin.