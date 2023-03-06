Serhat Yılmaz Yazdı: AFETLERDE EN BÜYÜK KAYIPLARA BİNALAR NEDEN OLUYOR
İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Koordinatörü Serhat Yılmaz, afetlerde en büyük kayıplara binaların neden olduğunu belirterek, binaların depreme karşı sağlamlığını yapı laboratuvarları aracılığı ile öğrenileceğini söyledi.
Yılmaz, sağlam olmayan binaların güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesini de önerdiği depremden korunmak için yapılacakları şöyle sıraladı:
1-Masalara kaydırmaz örtüler: Ev içerisinde yer alan dolap, raf, masa ve sehpa gibi eşyaların üstünde ve içindeki nesnelerin altına kaydırmaz örtüler yerleştirin.
2-Dolapların üzerindeki tüm yükleri indirin: Herhangi bir sarsıntı sırasında düşerek size zarar verebilecek ya da evden çıkışınızı zorlaştırabilecek dolapların üzerindeki tüm yükleri daha güvenli alanlarda muhafaza edin.
3-Yüksek mobilyalar duvara sabitlensin: Ağır ve yüksek mobilyaları uygun yöntem ve aparatlarla duvarlara sabitleyin.
4-Zehirli ve yanıcı maddeler ayrı yerlerde: Zehirli ve yanıcı maddeleri, düşüp kırılmayacak/saçılmayacak ve birbiri ile etkileşime girmeyecek ayrı yerlerde muhafaza edin.
5-Fazla eşyaları taşımak: Fazla eşyaları ev dışına taşıyın veya ihtiyaç sahiplerine verin.
6-Doğalgaz için esnek bağlantı: Gaz veya doğalgazın cihazlarla buluştuğu noktalarda esnek bağlantılar kullanın.
7-Eşyaları aparatlarla duvara sabitleme: Bilgisayar, televizyon gibi elektronik cihazları bulunduğu masa/sehpaya, onları da uygun yöntem ve aparatlarla duvara sabitleyin.
8-Dekoratif süslemeler: Ayna, resim çerçeveleri ve abajur gibi dekoratif süslemeleri bağlantı noktalarından kanca vidalarla sabitleyin.
9-Dolap kapakları: Tüm dolap kapaklarını güçlü mandallarla veya mıknatıslı düzeneklerle kilitleyin.
10-Yangın ikaz sistemleri: Evinizde yangın ikaz sistemleri bulundurun ve yangın söndürme eğitimlerine katılın.
11-El feneri: Yatakların yanına birer el feneri ve önü kapalı kalın tabanlı terlikler yerleştirin.
12-Güvenli buluşma noktaları: Ev içinde çıkışa yakın, bina dışında tehlikelerden uzak ve mahalle dışında güvenli buluşma noktaları belirleyin.
13-Aile üyeleri ile haberleşme yöntemi: Afet sonrası aile üyeleri ile haberleşebileceğiniz alternatif yöntemler geliştirin.
14-Bilgi kartları: Tüm aile üyeleri için üzerinde acil durumlarda gerekli olacak bilgilerin yer alacağı bilgi kartları hazırlayın ve yanınızda taşıyın.
15-Acil durum telefon numaraları: Acil durum telefon numaralarının hangi durumlarda nasıl aranacağını her aile üyesine öğretin.
16-En az 3 günlük gerekli malzeme: Afetlerde ihtiyaç duyabileceğiniz ve hayatınızı sürdürebileceğiniz gereksinimler için tüm aile bireyleri göz önünde bulundurularak en az 3 günlük gerekli malzemeyi toplayıp afet acil durum çantası hazırlayın.
17-Sigorta: Afetlerin yol açacağı ekonomik zararlardan korunmak için sigorta yaptırın.
18-Çök-kapan-tutun veya cenin pozisyonu: Olası bir deprem sırasında panik olmanızı engellemek ve size zarar verebilecek eşyalardan kendinizi korumak için çök-kapan-tutun veya cenin pozisyonu gibi hedef küçültme hareketlerinin, bulunduğunuz mekâna göre, nerelerde ve nasıl yapılacağını tüm aile üyelerine öğretin.
19-Tahliye planı hazırlayın: Yaşadığınız yeri tahliye etmeniz gerektiğinde nasıl tahliye olunacağını belirten bir tahliye planı hazırlayın.
20-Koruyucu giysiler ve sağlam ayakkabılar giyin: Tahliye olurken koruyucu giysiler ve sağlam ayakkabılar giyin, evi terk ederken acil durum çantanızı yanınıza alın, elektrik, su ve doğalgaz gibi altyapı tesisatlarını kapatın, evinizin kapısını kilitleyin.
21-Yetkililerin belirlediği tahliye yollarını kullanın: Yetkililerin çeşitli iletişim araçlarından yapacağı uyarılar doğrultusunda hareket edin, yetkililerin belirlediği tahliye yollarını kullanın.
22-Binaya girmeyin: Deprem sonrası binada yapısal bir hasar olmadığı yetkili resmi birimlerce belirtilmeden binaya girmeyin.
23-Yılda en az iki kere tatbikat: Olası bir afet sırasında tüm aile üyelerinizin ihtiyaç duyabileceği gereksinimlere göre afet planınızı geliştirin ve mutlaka yılda en az iki kere tatbik edin.