Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta son dakika gelişme yaşandı. Trabzonspor maçı öncesinde yapılan rutin testler sonucunda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın testi pozitif çıktı.
Beşiktaş'ta son dakika gelişme yaşandı. Trabzonspor maçı öncesinde yapılan rutin testler sonucunda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın testi pozitif çıktı. Tecrübeli teknik adamın evinde karantinada kalacağı ve 14 gün süreyle takımın başında yer alamayacağı öğrenildi. Beşiktaş, Trabzonspor maçına yardımcı antrenör Murat Şahin'le çıkacak.
Beşiktaş Kulüp Doktoru Tekin Kerem Ünlü, resmi internet sitesinden şu açıklamaları yaptı:
Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.
Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecini Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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