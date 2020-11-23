Şenol Güneş’ten Yiğit Bulut'a sert cevap

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, spor müdürleri ile yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, toplantıda aldığı maaş hakkında yapılan eleştirilere oldukça sert tepki gösterdi.

Türkiye’nin Macaristan’a 2-0 yenilerek C Grubu’na düştüğü maç sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un yaptığı paylaşıma, isim belirtmeden yanıt veren Güneş, “Türkiye ekonomisinin tepesindeki adam, konuşuyor. Ekonomiyi batırmış, bana paradan bahsediyor. Sen git ekonomiyi düzelt…” ifadelerini kullandı.

Maaşı hakkında haksız bir algı yapıldığını söyleyen Şenol Güneş, tepkisini şöyle sürdürdü:

“Ay-yıldızdan bahsediyor. Vatandan, milletten bahsediyor. Vergiden, asgari ücretten bahsediyor. Ayıp denen bir şey var. Böyle algı mı olur? Bu milli takıma yapılan en büyük haksızlık. Ben çalmadım ki bir şey? Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz.

Bir başkasına çalışmadığı dönemde ‘Anlaşması var, para hakkıdır’ diyorsun. Ben çalışıyorum, aldığım paranın dışında bir parayla itham ediliyorum. Türkiye’de kimse Euro’yla para kazanmıyor. Çok ayıp… Bu konuşulmaz bile… Ben bunu savunmak zorunda kaldığım için üzülüyorum.

Senin de ülkeye yıllarca verdiğin zararı biliyorum. Ama benim görevim seni suçlamak değil. Senin ekonomide yaptığın hataları ben söyleyemem sana… Sen kendin söyle… İtiraf et… Demagoji yapıyorsun, nasılsa maç var, ben de gündem olayım diye konuşuyorsun. Bu nedir? Tozu dumana katıp, oradan geçiniyorsun. Ahlak değerlerimizi sıfırlamayalım.

Ben bir şey mi çalmışım? Ama sen yapmış olabilirsin. Kimin ne aldığı ne verdiği belli…”

YİĞİT BULUT’UN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Macaristan maçının ardından yaptığı paylaşımda, Milli Takım’ı eleştirmişti.

Yiğit Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Milyonluk transferler yaşanan şımarık hayatlar vergisi kaçırılan transfer paraları vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri ve ortada milli takım diye dolaşan mahalle takımı. Büyük Türk Milleti'nin şanlı bayrağını üzerinde taşıdığınız o üniforma hiçbirinize yakışmıyor!! Çıkarın o üniformayı!! Futbol federasyonu bu ülkeye, bu bayrağa, büyük Türk Milleti'ne yakışmıyor!!”

YUSUF YAZICI AÇIKLAMASI

Şenol Güneş, Yusuf Yazıcı’yı neden oynatmadığı konusuna da açıklık getirerek “Milli Takım sadece dört oyuncuya bağlı olmamalı… Oynatılmayan futbolcular üzerinden polemik yapılıyor. Aynı mevkide iki-üç oyuncu varsa en iyisini oynatacağız. Birbirleri arasındaki uyuma da dikkat edeceğiz. Merih sakat sakat belki de 3 maç üst üste oynadı. Cenk’in durumu da aynı. Çok uzun sakatlıktan çıktı, geldi Rusya maçında oynadı, iyiydi ama Macaristan maçında hiç yoktu. Orada belki ben de tercih hatası yapmış olabilirim. Şu anda performansı çok iyi durumda olan iki futbolcumuz var; Yusuf ve Merih… Sağlıklı olup iyi olmayan futbolcularımız da var” dedi.

Yusuf Yazıcı ile ilgili eleştirileri anladığını da belirten Şenol Güneş “Son maçta Cenk ve Kenan ile başlamak yerine Yusuf ile de başlayabilirdim. Takımında goller atmaya başladı. Daha önce de yapabilirdi. Ama kendi takımında da bocalamalar yaşadı. Bizde de yaşayacak. İnişler-çıkışlar olacak. Sonradan oyuna girdikten sonra gol atmasına mani bir durum yok. Futbolcu, ister beş dakika oynasın, ister 90 dakika, skoru değiştirecek şansı olur. Yusuf ile ilgili kötü bir düşüncem yok. Onunla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.