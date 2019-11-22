Şenol Güneş: Bana paracı diyenler şimdi ülkeyi soyuyor

Deneyimli teknik direktör şöyle konuştu:

"YOLCULUĞUMUZ DEVAM EDİYOR"

"Hayat yolculuğu devam ediyor. Yeni bir yola gidik. Avrupa Şampiyonası'na katıldık ama işler bitmiyor. Şimdi kura çekimi, sonra şampiyona, sonra Dünya Kupası var. Beni bu göreve layık görenlere, Sayın Cumhurbaşkanı'na, ülkeme ve halkıma teşekkür ediyorum. Köylüye, esnafa, işçiye teşekkür ediyorum. Maçlarımızı izlerken ağlayan sanatçılarımız vardı. Ülkenin her tarafından insanımız bizler için heyecanlanıyor. Yorgunluğum hiç aklıma bile gelmiyor. Bazen otururken uyukluyorum o zaman farkına varıyorum. Aslında bizde bir gönül sevdası var. Saygı, iyi niyet var.

"BANA PARACI DİYENLER ÜLKEYİ SOYUYOR"

52 senedir bu işin içerisindeyim. Çok kulüpte çalıştım. Bana 'paracı' diyenler vardı. Herkese diyorum, borcum varsa ödeyeyim. Benim alacağım varsa da herkese helal ediyorum. Geçmişte para yokken biz keyifle futbol oynuyorduk. Şimdilerde de bunu yapıyoruz. Ben hayatımda en çok parayı şimdi kazanıyorum. Bana paracı diyenler şimdi ülkeyi soyuyorlar. Para insanı bozar. Milli takımda çocuklara keyif almaya bakın dedik önce, sonuç ortada. Siz eğer keyif alacak bir oyun ortaya koyarsanız para sonuçtur, para gelir.

"HEP BİRLİKTE YAPTIK"

Futbol hayatımın en güzel yıllarında öğretmenlik yaptım. Futbolcu olarak hayatımın en iyi döneminde de yoğun bir tempoda çalıştım. Futbolculuk, istenmeyen, değer verilmeyen ve hatta kız verilmeyen bir meslekti. Şimdi daha fazla değer veriliyor, hatta abartıyoruz. Başarıyı kim yaptı diye adam arıyoruz. Şenol yaptı, Fatih yaptı, Lucescu yaptı diyoruz. Yahu biz yaptık, hepimiz yaptık! Ülken yoksa, sen yoksun. Ailen yoksa, yoksun. Futbolda bırakalım bu ben ben ben diye konuşmayı. Biz varız, hep birlikteyiz."