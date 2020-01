Selpak Kutu Mendil ile kutu kutu yumuşaklık ve hijyen!

Selpak Kutu Mendil, ihtiyaç duyulan her yerde pratik hijyen sunarak, hayatı kolaylaştırıyor. Eğlenceli ve renkli desenleriyle bulundukları her ortama renk katan Selpak kutu mendiller, yumuşacık dokusuyla cildinizi tahriş etmiyor ve her an her yerde ihtiyacınızı karşılıyor.

Renkli ve 3 farklı boyutta hijyen

Evde, ofiste ya da arabada ihtiyacınızı karşılamaya hazır Selpak kutu mendiller butik, maksi ve standart boy seçenekleriyle ihtiyacınıza göre 3 alternatif sunuyor. Benekli, çizgili ya da gold renk alternatiflerinden dilediğinizi seçebilir, anında hijyen ve temizliğin konforunu yaşayabilirsiniz.