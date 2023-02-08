Selçuk Bayraktar deprem bölgesine bin konteyner gönderiyor

Bin tane konteyner yaptırıyor

Edinilen bilgilere göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, soğuk havada deprem bölgesinde insanların barınması için bin tane konteyner yaptırıyor.

Tanesi 32 Bin TL olan konteynerlar için 32 Milyon TL ödeyen Bayraktar, ayrıca 50 milyon TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ederek, tırlarla deprem bölgesine sevk ediyor.