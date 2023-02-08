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Selçuk Bayraktar deprem bölgesine bin konteyner gönderiyor
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde 13 milyon 421 bin 699 kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede evi yıkılan ya da hasar güren binlerce vatandaş için barınma ihtiyacı ortaya çıktı. Gece havanın eksiye düştüğü bölgede en büyük sorun barınma. İnsanlar soğuk havaya rağmen dışarda bekliyorlar. Depremzedelerde en büyük ihtiyaçlarının konteyner olduğunu söylüyor.
Güncel 08.02.2023, 08:49 08.02.2023, 08:54
Bin tane konteyner yaptırıyor
Edinilen bilgilere göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, soğuk havada deprem bölgesinde insanların barınması için bin tane konteyner yaptırıyor.
Tanesi 32 Bin TL olan konteynerlar için 32 Milyon TL ödeyen Bayraktar, ayrıca 50 milyon TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi tedarik ederek, tırlarla deprem bölgesine sevk ediyor.