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Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım!
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." denildi. Selçuk Bayraktar konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Güncel 18.10.2021, 13:37 18.10.2021, 13:41
Bayraktar paylaşımında: "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...
Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü..— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 18, 2021
Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti..
İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn
O'ndan geldik O'na döneceğiz..https://t.co/E1yyyOW8Ip pic.twitter.com/aeXh8v44Vc