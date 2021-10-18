Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım!

Bayraktar paylaşımında: "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...