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Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım!

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." denildi. Selçuk Bayraktar konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Güncel 18.10.2021, 13:37 18.10.2021, 13:41
Selçuk Bayraktar'dan duygusal paylaşım!

Bayraktar paylaşımında: "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz." ifadelerini  kullandı.

İşte o paylaşım...

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