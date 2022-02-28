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Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken 28 Şubat ve Erbakan paylaşımı!
28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla "irtica"ya karşı başlayan ordu ve bürokrasi merkezli süreç. Süreç, Erbakan'ın istifasına ve REFAHYOL Hükûmetinin dağılmasına yol açmıştır. Selçuk bayraktar, tarihe sürülen o kara lekeyi "28 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız", "Necmettin Erbakan Hocamızı da rahmetle anıyorum" notuyla paylaştı.
Güncel 28.02.2022, 13:36 28.02.2022, 13:49
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında:
"Hür irademizi sokağa çıkardıkları tanklarla esir almak, başlattıkları cadı avıyla milletimizi orta çağ karanlığına gömmek istediler.
Bilmiyorlardı ki bu aziz millet karanlığa, bağnazlığa, vesayete, faşizme ve darbeye pabuç bırakmaz.
#28Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız..."
"Ömrünü ağır sanayii hamlesine adayan ve #28Şubat'ın en önemli mağdurlarından olan #NecmettinErbakan Hocamızı da rahmetle anıyorum.
Darbecilere, vesayete, tahakkümcü karanlığa karşı dik duruşun, ahlakın ve ömrünü adadığın mücadelen yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.
Ruhun şad, mekânın cennet olsun..." sözlerine yer verdi.