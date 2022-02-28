Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken 28 Şubat ve Erbakan paylaşımı!

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında:

"Hür irademizi sokağa çıkardıkları tanklarla esir almak, başlattıkları cadı avıyla milletimizi orta çağ karanlığına gömmek istediler.

Bilmiyorlardı ki bu aziz millet karanlığa, bağnazlığa, vesayete, faşizme ve darbeye pabuç bırakmaz.

#28Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız..."

"Ömrünü ağır sanayii hamlesine adayan ve #28Şubat'ın en önemli mağdurlarından olan #NecmettinErbakan Hocamızı da rahmetle anıyorum.

Darbecilere, vesayete, tahakkümcü karanlığa karşı dik duruşun, ahlakın ve ömrünü adadığın mücadelen yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Ruhun şad, mekânın cennet olsun..." sözlerine yer verdi.