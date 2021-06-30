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Selam Tevhid Kumpası davasında karar!

FETÖ’nün ‘Selam Tevhid’ kumpası davasında 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.

Güncel 30.06.2021, 20:08
Selam Tevhid Kumpası davasında karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davasında yargılanan 22 sanık hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci'ye FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya'ya aynı suçtan 11 yıl 3 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı çıkartan eski hakim Vedat Dalda'ya ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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