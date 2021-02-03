banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya'da giderek yoksullaşıyor
Rusya'da giderek yoksullaşıyor
Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Eşkiyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
Eşkiyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor
TARIM SEKTÖRÜ YARDIM PAKETİ BEKLİYOR
TARIM SEKTÖRÜ YARDIM PAKETİ BEKLİYOR

Sel ve su baskınlarında araç içindekiler nasıl davranmalı

İzmir’de yaşanan su baskını ve sel hadisesinde su birikintileri içinde aracı ile kalan onlarca vatandaş zor anlar yaşadı.

Güncel 03.02.2021, 16:30
4
Sel ve su baskınlarında araç içindekiler nasıl davranmalı

Kentin sabah trafiğinde yağmur suları içinde kalan araçların görüntüsünün ardından akıllara gelen sorulardan biri ise “Böyle bir durumda araç içindekiler ne yapmalı?” oldu.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, su birikintisi içinde kalan araçların içindekilerin belli bir seviyeye kadar araç içinde daha güvende olacaklarını söyleyerek panikle araç dışına çıkılması durumunda farklı tehlikelerle karşılaşılacağı konusunda uyardı.

“ÇALIŞTIĞI SÜRECE ARACA ZARAR GELMEZ”

İzmir’de bugün kaydedilen görüntüler ile birlikte su baskını ve sel felaketine araç içinde yakalananların neler yapması gerektiği de gündeme geldi. Konu hakkında Radyo Trafik’e açıklamalarda bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe olası tehlikeleri ve yapılması gerekenleri anlattı.

Sel suyu ve su birikintisine giren bir araçta iki tehlike olduğunu belirten İntepe, bunlardan ilkinin suyun arabanın içine doluyor olması diğerinin ise aracın motoruna ulaşarak motoru durdurması olduğunu söyledi.

Araç çalıştığı sürece araca zarar gelmeyeceğini aktaran Mert İntepe; “Ama su girmesinden dolayı araba stop ederse suyun içinde arabanın marşına basmaya çalışmayın. Çok daha büyük zarar verebilirsiniz.”dedi.

Aşırı bir su birikintisinin içinde amfibik bir araç dışında hareket etmenin mümkün olmadığını da aktaran İntepe, bu gibi şartların acil durum araçlarının müdahil olması gereken yol şartları olduğunu vurguladı.

“ARABADAN İNİYORLAR VE BOĞULMA TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞIYORLAR”

Su birikintisinde ve akıntıda hareket ederken tekerlekler yere değebildiği sürece kapı filtrelerinden su girmeyeceğini aktaran İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı şöyle devam etti:

“Kapı filtreleri buna göre yapılmıştır. Fakat aracınızla hareket edemez konuma geldiğinizde sizin için, aileniz için, aracın içindekiler için tehlike başlıyor. Çünkü yavaş yavaş su içeri girmeye başlayacak. O andan itibaren bir noktada sürüklenmeye başlıyorsanız arabada kalmak biraz emniyetli gibi görünebilir, eğer denize ulaşmıyorsa… Arabadan iniyor olmanızda boğulma tehlikesi çok daha yüksektir. İnsanlar abralarından iniyorlar ve boğulma tehlikesi ile karşılaşıyorlar.”

Araç içindeyken su seviyesinin ağız – burun hizasına ulaştığı durumlarda yapacak çok bir şey olmadığını belirten İntepe, suyun ayak seviyesinde olduğu durumlarda ise korkup arabadan atlamanın daha ölümcül sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaptı.

Su birikintisine ya da sel sularına girildiğinde öncelikle su seviyesindeki yükselmenin takip edilmesi gerektiğini belirten İntepe şöyle devam etti:

“Su arabanın içinde ne kadar yükseliyor? Çünkü bir dönem sonra suyun içinde oturmak çok zor bir iş. İnsanoğlu üşümeye başladığında, ayak bilekleriniz ıslanmaya başladığında düşünme, konsantrasyon ve reaksiyonunuz değişir. Başka bir şey yapmak istersiniz. O yüzden kendinizi dışarı atmak ihtiyacınız olacak. Belki koltuğa ayaklarınızı toplamak, su koltuk seviyesine gelene kadar arabada beklemek emniyetli bir durumdur. Nereye ineceğinizi bilmiyorsanız hala arabada beklemeniz koltuk seviyesine kadar yeterlidir.”

“ARAÇTAN ATLAYIP YÜZMEYE ÇALIŞMAK ÇOK TEHLİKELİ”

Sel suyunda araç denize doğru gitmiyorsa, sürücüler sokak arasında ise, su araç içindekileri boğma seviyesine gelmemişse önerisinin araçta kalmak olduğunu belirten Mert İntepe; “Bu araba denize doğru gitmiyorsa, sitelerin arasındaki evlerde sokaklardaysa, su seni boğma seviyesine getirmiyorsa çoluk çocukla beraber arabadan atlayıp yüzmeye çalışmak çok tehlikeli… Çünkü kirli bir su içindesiniz. Zehirlenme oranı çok yüksek. Dere taşmışsa muhtemelen hastalanma oranı çok yüksek. İnsan vücudunun kaldıramayacağı o suda yaşama ihtimali soğuk ile çok zor. Siz 7-8 dakika ancak dayanıyorsunuz. Heyecan ve panik duygusu soğuk ile bunu yönetemiyor.” dedi.

Sel suyunda sürüklenen bir aracın içindekilerin emniyet kemerini çıkarmaması gerekliliğinden de söz eden İntepe; “Sürükleniyor musun? Emniyet kemerini çıkarma. Bu sana araç içinde savrulma yaratmasın. Kafanı bir yere çarpıp bayılma yaşama.” ifadelerini kullandı.

“AÇIK OLAN YOLLARA YÖNELİLMELİ”

Sel vb. afet durumlarında sürücülerin trafiğin açık olduğu yerlere yönelmesi gerektiğinden de söz eden İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe; “Trafiğin açık olduğu yöne gitmekte fayda var. Açık olan ve su baskını olmayan noktaları radyo gibi aygıtlardan dinleyip o tarafa doğru yönelmekte fayda var. Çünkü dünyanın her yerinde insanlar kasırga olan, sel olan bölgeden başka bir noktaya doğru hareket etmeye çalışır.” dedi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16