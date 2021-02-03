Sel ve su baskınlarında araç içindekiler nasıl davranmalı

Kentin sabah trafiğinde yağmur suları içinde kalan araçların görüntüsünün ardından akıllara gelen sorulardan biri ise “Böyle bir durumda araç içindekiler ne yapmalı?” oldu.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, su birikintisi içinde kalan araçların içindekilerin belli bir seviyeye kadar araç içinde daha güvende olacaklarını söyleyerek panikle araç dışına çıkılması durumunda farklı tehlikelerle karşılaşılacağı konusunda uyardı.

“ÇALIŞTIĞI SÜRECE ARACA ZARAR GELMEZ”

İzmir’de bugün kaydedilen görüntüler ile birlikte su baskını ve sel felaketine araç içinde yakalananların neler yapması gerektiği de gündeme geldi. Konu hakkında Radyo Trafik’e açıklamalarda bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe olası tehlikeleri ve yapılması gerekenleri anlattı.

Sel suyu ve su birikintisine giren bir araçta iki tehlike olduğunu belirten İntepe, bunlardan ilkinin suyun arabanın içine doluyor olması diğerinin ise aracın motoruna ulaşarak motoru durdurması olduğunu söyledi.

Araç çalıştığı sürece araca zarar gelmeyeceğini aktaran Mert İntepe; “Ama su girmesinden dolayı araba stop ederse suyun içinde arabanın marşına basmaya çalışmayın. Çok daha büyük zarar verebilirsiniz.”dedi.

Aşırı bir su birikintisinin içinde amfibik bir araç dışında hareket etmenin mümkün olmadığını da aktaran İntepe, bu gibi şartların acil durum araçlarının müdahil olması gereken yol şartları olduğunu vurguladı.

“ARABADAN İNİYORLAR VE BOĞULMA TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞIYORLAR”

Su birikintisinde ve akıntıda hareket ederken tekerlekler yere değebildiği sürece kapı filtrelerinden su girmeyeceğini aktaran İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı şöyle devam etti:

“Kapı filtreleri buna göre yapılmıştır. Fakat aracınızla hareket edemez konuma geldiğinizde sizin için, aileniz için, aracın içindekiler için tehlike başlıyor. Çünkü yavaş yavaş su içeri girmeye başlayacak. O andan itibaren bir noktada sürüklenmeye başlıyorsanız arabada kalmak biraz emniyetli gibi görünebilir, eğer denize ulaşmıyorsa… Arabadan iniyor olmanızda boğulma tehlikesi çok daha yüksektir. İnsanlar abralarından iniyorlar ve boğulma tehlikesi ile karşılaşıyorlar.”

Araç içindeyken su seviyesinin ağız – burun hizasına ulaştığı durumlarda yapacak çok bir şey olmadığını belirten İntepe, suyun ayak seviyesinde olduğu durumlarda ise korkup arabadan atlamanın daha ölümcül sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaptı.

Su birikintisine ya da sel sularına girildiğinde öncelikle su seviyesindeki yükselmenin takip edilmesi gerektiğini belirten İntepe şöyle devam etti:

“Su arabanın içinde ne kadar yükseliyor? Çünkü bir dönem sonra suyun içinde oturmak çok zor bir iş. İnsanoğlu üşümeye başladığında, ayak bilekleriniz ıslanmaya başladığında düşünme, konsantrasyon ve reaksiyonunuz değişir. Başka bir şey yapmak istersiniz. O yüzden kendinizi dışarı atmak ihtiyacınız olacak. Belki koltuğa ayaklarınızı toplamak, su koltuk seviyesine gelene kadar arabada beklemek emniyetli bir durumdur. Nereye ineceğinizi bilmiyorsanız hala arabada beklemeniz koltuk seviyesine kadar yeterlidir.”

“ARAÇTAN ATLAYIP YÜZMEYE ÇALIŞMAK ÇOK TEHLİKELİ”

Sel suyunda araç denize doğru gitmiyorsa, sürücüler sokak arasında ise, su araç içindekileri boğma seviyesine gelmemişse önerisinin araçta kalmak olduğunu belirten Mert İntepe; “Bu araba denize doğru gitmiyorsa, sitelerin arasındaki evlerde sokaklardaysa, su seni boğma seviyesine getirmiyorsa çoluk çocukla beraber arabadan atlayıp yüzmeye çalışmak çok tehlikeli… Çünkü kirli bir su içindesiniz. Zehirlenme oranı çok yüksek. Dere taşmışsa muhtemelen hastalanma oranı çok yüksek. İnsan vücudunun kaldıramayacağı o suda yaşama ihtimali soğuk ile çok zor. Siz 7-8 dakika ancak dayanıyorsunuz. Heyecan ve panik duygusu soğuk ile bunu yönetemiyor.” dedi.

Sel suyunda sürüklenen bir aracın içindekilerin emniyet kemerini çıkarmaması gerekliliğinden de söz eden İntepe; “Sürükleniyor musun? Emniyet kemerini çıkarma. Bu sana araç içinde savrulma yaratmasın. Kafanı bir yere çarpıp bayılma yaşama.” ifadelerini kullandı.

“AÇIK OLAN YOLLARA YÖNELİLMELİ”

Sel vb. afet durumlarında sürücülerin trafiğin açık olduğu yerlere yönelmesi gerektiğinden de söz eden İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe; “Trafiğin açık olduğu yöne gitmekte fayda var. Açık olan ve su baskını olmayan noktaları radyo gibi aygıtlardan dinleyip o tarafa doğru yönelmekte fayda var. Çünkü dünyanın her yerinde insanlar kasırga olan, sel olan bölgeden başka bir noktaya doğru hareket etmeye çalışır.” dedi.