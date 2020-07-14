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Sel suları Van Gölü'nü kızıla boyadı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde oluşan sel sonrası dere yataklarından dökülen sular Van Gölü'nü kızıl renge boyadı.
Güncel 14.07.2020, 21:45
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan dolu ve yağmur sonrası yaşanan sel felaketi sonrası birçok tarım arazisi sular altında kalmıştı.
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Selin etkili olduğu Yeniköprü Köyü Deresi ve Saka Köyü Deresi'nin Van Gölü'ne dökülmesiyle sahiller kızıl renge boyandı.
Öte yandan, karayolunu kullanan sürücüler ise kızıl renkli sel sularının ve masmavi Van Gölü suyunun oluşturduğu görüntüyü şaşkınlıkla izledi.
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