SEL MAĞDURLARINA YARDIMLAR BAŞLADI

10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’daki şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olanlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7 bin lira nakit yardım kararı almıştı. Vatandaşların mağduriyetini bir an evvel gidermek isteyen İBB, resmi tatil olmasına rağmen, zarar gören vatandaşlara nakit desteği vermeye başladı. İBB Sosyal Hizmetler’in sel günü sahada başlattığı ve 22 ilçede sürdürdüğü hanelerdeki sosyal incelemeler tamamlandı. Edirnekapı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne evraklarıyla başvuran 27 aileye ödemeler yapıldı. Nakit desteği sağlanacak toplam 125 ailenin ise evrak girişleri sağlandı.

NELER YAPILDI?

Şiddetli yağmurun başladığı 10 Temmuz tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görev alan 100 kişilik ekip aktif olarak sahada görev yaptı. Başta Esenyurt ilçesi olmak üzere İstanbul genelinde toplam 22 ilçede 236 adres ziyaret edildi. Evinde olmayan vatandaşlar hariç 218 adreste ilk sosyal incelemeler yapıldı. 11 Temmuz’da 190 vatandaş ile birebir görüşülerek ihtiyaçları tespit edildi ve nakdi yardım alabilmeleri için gerekli evrakların neler olduğu anlatıldı. 12 Temmuz’da 77 hanede sosyal inceleme yapıldı. 13 Temmuz’da sosyal incelemesi tamamlanan hane sayısı 44’e ulaştı. Ayrıca itfaiye raporu alarak gerekli evraklarını tamamlayan 27 aileye ekonomik destek sağlandı.

Eksik evrakların tamamlanması hususunda kurumlar arası iş birliği devam ederken, en kısa zamanda ekonomik destek almak üzere toplam 125 vatandaşın evrak girişi yapıldı.

EKONOMİK DESTEK DIŞINDA YAPILAN YARDIMLAR

Su baskınları nedeniyle evi hasar gören vatandaşlar, Esenyurt Mahir İz yurduna yerleştirildi. Buraya yerleştirilen vatandaşların talepleri üzerine; 168 paket çocuk bezi, 150 paket ıslak mendil, 150 adet iç çamaşırı, çorap, şampuan, tarak, 100 oyuncak, 120 paket çikolata dağıtıldı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü meslek elemanları saha incelemeleri sırasında psikolojik desteğe ihtiyacı olacak İstanbullulara ücretsiz destek verebileceklerini iletti.

Bayram süresince görev yapan sosyal hizmetler personeli, genel refleksin dışında bir anlayış sergileyerek, afet bölgesine ilk giren ekipler arasında yer aldı.

İstanbulluların sel mağdurlarıyla gösterdikleri dayanışma örnek oldu.