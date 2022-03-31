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Şeker yerine kullanılabilecek gıdalar nelerdir?

Rafine şeker ilk duyulduğunda farklı bir şeker türü gibi gelebilir ama sofra şekeri / toz şeker ya da normal şekerle tamamen aynı madde. Yemeklerin yanı sıra çay ya da kahve gibi içeceklerde de bolca kullanılan şekere alternatif olarak kullanılabilecek çok fazla sağlıklı besin maddesi var. Doğal tatlandırıcı olarak daha çok bal; pekmez, hurma, akçaağaç şurubu, keçiboynuzu özü tercih ediliyor. Böylece rafine şeker yerine sağlıklı şeker yani alternatif şeker çözümü üretilmiş oluyor.

Güncel 31.03.2022, 10:16 31.03.2022, 10:19
Şeker yerine kullanılabilecek gıdalar nelerdir?

Rafine şekerin yan etkileri nelerdir?

İnsanlar, tüketilen besinlere bağlı olarak şekerlerden günde ortalama 400 kalori alıyor. Doğal olarak sofra şekerinin fazla tüketilmesi de beraberinde zararlı yan etkiler getiriyor. ‘Yapay tatlandırıcı’ olarak da geçen rafine şeker, aslında timus bezlerinde küçülmeden tutun, baş ağrısına hatta böbrek fonksiyonlarının bozulmasına kadar birçok farklı yan etkiye sahip.

Ayrıca yapay şeker migrene bile neden olabiliyor.

Dolayısıyla şekerin ne olduğunu anlayıp, yan etkilerini öğrendikten sonra şimdi bu yapay tatlandırıcı yerine kullanabileceğimiz sağlıklı alternatiflere geçebiliriz.

Şeker yerine kullanılabilecek alternatif doğal besinler hangileri?

Tatlandırıcı olarak kullanabileceğimiz bir çok besin maddesi mevcut. 

• Stevia

• Hurma

• Pekmez

• Akçaağaç şurubu

• Esmer pirinç şurubu

• Meyve reçeli

• Çiğ bal

• Hindistan cevizi şekeri

• Muz püresi

Stevia

Maddelere göre stevia çözümünden başlayabiliriz. Daha çok Güney Amerika’da tercih edilen bu bitki aslında toz, sıvı ya da tablet şeklinde satın alınabiliyor. En önemli noktası ise sıfır karbonhidrat ve sıfır kalori içeriyor olması. Böylece az önce bahsettiğimiz normal şekerden farklı olarak hiçbir yan etkisi yok. Ayrıca kan şekerini düzenleyici etkiye sahip ve kilo vermeyi desteklediği için de oldukça fazla kişi tarafından tercih ediliyor.

Paraguay ve Brezilya'da yüzyıllardan beri tatlandırıcı ve tedavi edici özellikleri nedeniyle kullanılan stevia (şeker bitkisi, şekerotu) Japonya'da da otuz yılı aşkın bir süredir milyonlarca kişi tarafından tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanılmaktadır.

Hurma

1 adet hurmada yaklaşık 66 kalori bulunuyor. Dolayısıyla kullanacağınız duruma bağlı olarak kalori hesaplamasını yapıp birden fazla hurma da tercih edebilirsiniz. Hurma aslında magnezyum, B6, bakır ve demir bileşenlerini fazlasıyla barındırıyor. Araştırmalara göre hurma, kandaki kötü kolesterolü düşürmeye de yardımcı oluyor.

Besleyici değeri oldukça yüksek olan hurma en temel vitaminler açısından oldukça zengindir. Özellikle de B9 vitamini yani Folik Asit, ve proteinleri bünyesinde barındırır.

Pekmez

Hurma gibi pekmezde de bakır, demir, B6 bitamini, kalsiyum ve potasyum barındırıyor. Ayrıca organik pekmezin epey besleyici bir etkiye sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Eğer yapımı sırasında şeker eklenmediyse tüm pekmezlerin belirli oranda doğal olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu da türe bağlı olarak değişebiliyor.

Pekmez, yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Ayrıca, mineralleri yoğun olarak içermektedir.

Akçaağaç şurubu

Rafine edilmemiş doğal tatlandırıcılar arasında akçaağaç şurubu da yer alıyor. Birçok farklı antioksidan içeren glisemik indeksi düşük olan akçaağaç şurubu, özellikle iltihap azaltan bir etki nedeniyle de tercih ediliyor.

Akçaağaçtan elde edilen tatlı bir şuruptur. Özellikle waffle ve pankek ileberaber tüketilir.

Esmer pirinç şurubu

Sofra şekerine en iyi alternatiflerden bir diğeri ise esmer pirinç şurubu. Ancak bazı esmer pirinç şuruplarda gluten yer alabiliyor.. Bu noktada aslında glutensiz olarak satılan ürünleri satın almak gerekiyor. 1 yemek kaşığı esmer pirinç şurubunda 55 kalori olduğunu da ekleyelim.

Pirinç malt şurubu, kahverengi pirinçten elde edilen bir tatlandırıcıdır

Meyve reçeli

Elma, armut, üzüm ya da çilek reçelleri de gerçek birer tatlandırıcı olarak imdada yetişiyor. Evet; eğer evinizde kendi reçellerinizi yapmıyorsanız, satın aldığınız reçelleri de tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz. Ancak biz yine de ‘doğal yollardan’ kendi reçelinizi yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Rafine şeker yerine, doğal reçelleri tercih edebiliriz.

Muz püresi

Son olarak muz püresinden de bahsedelim. Zira özellikle son yıllarda mutfaklarda tatlandırıcı olarak epey yoğun tercih ediliyor. B6 vitamini ve C vitamininin yanı sıra potasyum ve lif kaynağı olan muz, püre şeklinde getirildikten sonra tatlandırıcı amacıyla kullanılabilir hale geliyor. Ayrıca 1 fincan muz püresinde yaklaşık 200 kalori olduğunu unutmamak gerekiyor.

Muz, B6 vitamini ve C vitamininin yanı sıra potasyum ve lif kaynağıdır.

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