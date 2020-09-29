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Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen kimdir? Neden öldü?

Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen koronavirüse yakalanan isimlerden oldu. Emekli din görevlisi olan ve Malatya’da yaşayan Şeker Hoca’nın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Peki, Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen kimdir, neden öldü?

Güncel 29.09.2020, 16:35 29.09.2020, 16:45
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Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen kimdir? Neden öldü?

Malatya’nın sevilen emekli din görevlileri arasında bulunan Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen hayatını kaybetti. Tilgen’in yaşamını yitirmesinin ardından sevenleri yasa boğuldu.

Şeker Hoca neden öldü?

Malatya’da "Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, yeni tip koronavirüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Celal Tilgen (69), rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tilgen'in Covid19 rahatsızlığından öldüğü öğrenildi.

Celal Tilgen (Şeker Hoca) kimdir?

Malatya’da ilk defa cuma namazı vaazında laptop kullanarak dikkatleri üzerine çeken Şeker Cami İmamı Celal Tilgen, kentte birçok sosyal etkinlikte adını duyurmuştu. Malatya’nın en renkli kişilerinden biri olan imam Celal Tilgen, cami içerisinde galoş uygulaması başlatarak, birçok çevreden takdir almıştı. Şeker Hoca en son olarak da camide ayakkabıları çalınan cemaat için bir uygulama başlatmış ve namaza gelen herkesin ayakkabılarını sigortalatmıştı. Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.

Basın Yayın Halkla İlişkiler mezunu olan Tilgen'in ilginç icraatlerinin başında camide galoş zorunluluğu ve internet üzerinden vaaz geliyordu.

#imam #celal tilgen #şeker hoca
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