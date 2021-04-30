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Şehre giriş yapan tüm araçlar denetleniyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma döneminin başlamasının ardından, Edirne’de gerek polis gerekse jandarma ekipleri şehre giren tüm araçlarda sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Güncel 30.04.2021, 11:28
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Şehre giriş yapan tüm araçlar denetleniyor

Ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" dönemiyle birlikte Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir giriş çıkışlarını kontrol altına alarak denetimlerini yoğunlaştırdı.

Üst düzey güvenlik önlemleri alındı

Edirne gişeler mevki başta olmak üzere şehrin diğer muhtelif girişlerinde jandarma ve polis ekipleri, gelen sürücü ve yolcuları karşılıyor. Durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor.

Edirne girişinde üst düzey güvenlik önlemleri alınması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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