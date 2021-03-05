banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Valilikten flaş karar! Ekmek zammı iptal edildi
Valilikten flaş karar! Ekmek zammı iptal edildi
Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım
Altın piyasasında uluslararası merkez olma yolunda önemli adım
şehitlere hakaret eden kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
şehitlere hakaret eden kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şehit Korgeneral Erbaş 'Keşke biz de şehit olabilsek' dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş

Bitlis’in Tatvan ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın kazadan bir saat önce şehit ailesini arayarak “Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke biz de şehit olabilsek, bize de nasip olsa" dediği öğrenildi. Şehit Erbaş'ın o gün yola çıkmadan önce şehit Musa Yılmaz’ın da mezarını ziyaret ederek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, ruhun şad olsun" notunun bulunduğu çiçeği kabrine bıraktığı öğrenildi.

Güncel 05.03.2021, 19:37
6
Şehit Korgeneral Erbaş 'Keşke biz de şehit olabilsek' dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş

Dün öğle saatlerinde Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düşmüştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olmuştu. Korgeneral Erbaş'ın şehit düştüğü kazadan 1,5 saat önce 4 Mart 2016 yılında Şırnak'ta yürütülen hendek operasyonlarında şehit olan Musa Yılmaz'ın şehadetinin 5. yılında ailesini aradığı öğrenildi. Şehidin annesi ve kardeşine Erbaş'ın 'Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke biz de şehit olabilsek, bize de nasip olsa' dediği öğrenildi. Erbaş'ın dün şehit Yılmaz'ın mezarını da ziyaret ederek "Şehitler ölmez vatan bölünmez, ruhun şad olsun" notunun bulunduğu çiçeği bıraktığı öğrenildi. Erbaş'ın şehit babasının hastanede yattığını öğrenmesi üzerine Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı arayarak ilgilenmesi için ricada bulunduğu da aktarıldı.

"Keşke biz de şehit olsak"

Şehit Musa Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Korgeneral Erbaş'ın aradığını anlatarak, "'Rahmetlinin yıl dönümüdür, Allah mekanını cennet ve rahmet eylesin' dedi. Sonra eşim ile konuşmak istedi, ben de hastadır deyince hangi hastane olduğunu sordu ve Fırat Üniversitesi Hastanesi dedim. Selamımı ve şifa dileklerimi ilet dedi. Ben de 'Her zaman acımızı paylaştın ve yanımızda oldun' dedim. Hiçbir zaman bizi bırakmadı, mekanı cennet olsun. O, bizim babamızdır. En son bize, ‘Keşke biz de şehit olsak' ve ‘Kendini üzme, keşke o mertebe bize de nasip olsa' dedi. Mekanı cennet olsun, ölüm haberini duyunca başladım ağlamaya. Belki yaralıdır ve inşallah kurtulur dedim ama çocuklarım da 'Anne haberlerde şehit olduğu söyleniyor' dedi. Allah, ailesine bol sabır versin ve çocuklarını bağışlasın. Allah, öyle bir adamı bir daha tanışmayı nasip etsin hem merhametli hem de şefkatli birisiydi” dedi.

"Komutanımız bazen habersiz geliyordu, ziyaretlerde bulunuyordu"

Şehidin kardeşi Uğur Yılmaz ise, “Dün öğle saatlerinde ağabeyimin şehitlik yıl dönümü olduğu için bizi aradı ve durumuzu sordu. Babamla görüşmek istedi ve babamın hastanede yattığını söyledik. O da ‘Rektörlüğü arayacağım, ne gerekiyorsa yardımcı olsunlar' dedi. Annemle konuştu, bize bol sabırlar diledi. Şehitliğin ne kadar güzel bir mertebe olduğunu anlattı. Zaten son sözlerinde ‘Keşke bize de nasip olsa da biz de şehit olsak' dedi. Bizi ikinci aramasında saat 13.00'e geliyordu. Ondan bir iki saat sonra biz de helikopterin düştüğünü öğrendik. İyi ve çok güzel adamdı, bizimle çok ilgileniyordu. Binbaşı Hüseyin her hafta bize geliyor ve bizi soruyor. Komutanımız bazen habersiz geliyordu, ziyaretlerde bulunuyordu. Çok iyi bir adamdı. Allah ondan razı olsun, mekanını cennet etsin. Son sözlerinde ise ‘Şehitlik herkese nasip olmaz, peygambere komşu oluyorsun keşke bize de nasip olsa' diyerek bizi teselli etti ve duası kabul oldu” diye konuştu.
Ağabeyinin şehadete erdiği tarihte 7 aylık evli olduğunu anlatan Yılmaz, “Ağabeyim 27 yaşında 4 Mart 2016 yılında Şırnak İdil'de hendek operasyonları döneminde şehit oldu. Çocuğu yoktu. Zaten 7 aylık süreçte toplasan 2 ay evde kalmadı, hep operasyonlardaydı” şeklinde konuştu.

"Şehit aileleri ve gazilere çok hassastı"

Hastanede tedavisi süren Hakkari şehidinin babası Ahmet Sultan Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren FÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi eski Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ da, “Şehidimizin babası kronik böbrek hastalığı nedeniyle haftada üç gün diyalize giriyor. Onun haricinde akciğer tutulumu da yine söz konusuydu. İlgili bölümlerle birlikte takip ediyoruz. Akciğer sıvısı boşaltıldı, hastamız rahatladı. Şu anda biyokimyasal parametreleri iyiye doğru gidiyor. İnşallah kısa sürede toparlar ve sağlam bir şekilde evine yollarız. Osman Paşa ise bizim görev yaptığımız sürede de başka bir şehit yakını olduğunda veya bir gazimiz geldiğinde daha yoldayken bana mesaj atardı. Bilgi verirdi ve akabinde ziyaretlere gelirdi. Bu şehit ailemizi de yakından takip ediyordu. Bu da onun yüksek insani özelliklerini gösteren bir özelliğiydi. Bunu zaten her zaman yapıyordu. Tekrardan Allah rahmet etsin” dedi.

Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20