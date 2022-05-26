Şehit Hüseyin Cankaya'nın ailesine bıraktığı mesaj yürek burktu!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda görev yapan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 4 silah arkadaşıyla beraber şehit düşmüştü.

Memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlanan Hüseyin Cankaya'nın, yakın bir arkadaşına attığı mesajı ortaya çıktı.

Cankaya, bu mesajın kendisinin şehit olduktan sonra ailesine iletilmesini istedi.

Yürek yakan o mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama okut...

Ben o hainlerin gözünün içine bakacağım. Onların gereğini yapacağım.

Anneciğim, babacığım sizleri çok seviyorum. Arkamdan ağlamayın, üzülmeyin."