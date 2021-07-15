Şehit Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok nerede ve nasıl şehit oldu?

15 Temmuz şehidi Erol Olçak ile oğlu Abdullah Tayyip'in Boğaziçi Köprüsü'nde hayatını kaybetmişti. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un sırtlarından vurularak şehit edilmişti. Peki Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok kimdir, kaç yaşlarında şehit oldu? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Darbe girişiminin yaşandığı gece Altunizade'deki evinde olan Erol Olçok, kendisiyle köprüye gitmek isteyen oğluna (Abdullah Tayyip Olçok) ısrarla "Evde kal." dedi. Ancak Abdullah Tayyip, babasının ısrarına aldırmayarak, darbecilere karşı onunla yan yana mücadele etmek için köprüye gitti.

Olçok, Kısıklı'da, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım." diyerek, vatandaşları köprüye yönlendirdi.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in cenazeleri, Karacaahmet Mezarlığı'na yan yana defnedildi.

Türkiye'de siyasi iletişim kampanyalarının duayeni olan Erol Olçok'un 2007'de yaptığı "Durmak Yok Yola Devam", 2011'deki "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz" kampanyaları ile 2014'de "Bayrak", 2015'de Cumhurbaşkanlığı "Fors" filmleri, milletin hafızalarında unutulmaz yer edindi. Erol Olçok, evli ve 3 çocuk babasıydı.

EROL OLÇOK KİMDİR?

Dava insanı, dava yolunda şehit düştü. 5 Mart 1962 yılında Çorum'un Mecideyekavak Köyü'nde doğan Erol Olçok, evli ve üç çocuk babasıydı. 54 yaşındaki reklamcı Erol Olçok, Türkiye'de en önemli siyasi iletişim kampanyalarının duayeniydi. 14 yıllık AK Parti iktidarının, başarıdan başarıya koşan tüm seçim kampanyalarında onun damgası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisini hiçbir zaman profesyonel bir ilişki olarak tanımlamadı. Her zaman dava, yol ve kader arkadaşlığı olarak gördü. İlk oğluna Abdullah Tayyip adını verdi. Oğluyla birlikte şehadet şerbetini içti. 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde hain darbeciler tarafından şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde, "Erol benim bir yol arkadaşımdı Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanı cennet olsun inşallah." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehit Erol Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda evladı Abdullah Tayyip ile yan yana defnedildi.

ABDULLAH TAYYİP OLÇOK KİMDİR?

Babasının ısrarına aldırmadı, genç yaşta şehadet şerbeti içmeye koştu. 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, duayen isim Erol Olçok'un oğluydu. Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi'nde eğitim görüyordu, mezun olup hukuk fakültesine girecekti. 15 Temmuz gecesi babası dava insanı Erol Olçok, hain darbecilere karşı sokağa çıkınca o da bir an bile tereddüt etmedi. Babasıyla birlikte omuz omuza direndi. Hain darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nde açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte şehadet makamını seçti. Ona isim verenler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazesinin başındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erol benim bir yol arkadaşımdı; Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekânı cennet olsun inşallah" derken gözyaşlarını tutamadı. Abdullah Tayyip Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda babasıyla yan yana defnedildi.