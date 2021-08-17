Şehirlerarası yolun ortasında namaz kıldı

Vatandaş akan trafiğe aldırış etmeden namazını kılarken diğer vatandaşlar ise şahsı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay akıllara geçtiğimiz sene İstanbul’da hareket halindeki metrobüste namaz kılan vatandaşı getirdi.

GEÇEN SENE İSTANBUL'DA YAŞANMIŞTI

2020’nin Eylül ayında meydana gelen olayda ise namaz kılarken aynı zamanda yüksek sesle ezan okuyan şahısa bir vatandaş, “kendine gel kendine burası yeri değil” diyerek müdahale ederken bir diğer vatandaş ise, “bırak bitirsin” demiş. Şahıs ise “Allah razı olsun” diyerek namazını bitirmişti.