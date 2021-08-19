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PCR testleri ücretsiz olacak

Şehirler arası otobüs yolculuğu için PCR testi artık zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Güncel 19.08.2021, 22:26 19.08.2021, 22:28
Şehirler arası otobüs yolculuğu için PCR testi artık zorunlu olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5 saat 20 dakika sürdü.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

Son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum.

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